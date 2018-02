Le Collège Vanier remporte le prix d'or au Défi Vanier College BDC 2018







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - M. John McMahon, directeur général du Collège Vanier, est fier d'annoncer qu'au terme de deux jours de compétition relevée lors du Défi Vanier College BDC, les 10 et 11 février 2018, l'équipe du Collège Vanier, composée d'Isaiah Paul-Cole, Isabella Mirasola, Dylan Papineau et Krystal Milo, et leurs entraineurs David Moscovitz et Peter Vogopoulos, qui a remporté le prix d'or.

Le Collège Vanier s'est démarqué à plusieurs reprises au cours des 13 dernières années et c'est la deuxième fois qu'une équipe de Vanier remporte le premier prix.

C'est l'équipe d'Algonquin College, (Alexia Marano, Cameron Saunders, Chaewon Min, Victoria Fox et leurs entraineurs Bill Garbarino et Jim Neubauer), qui s'est méritée le prix d'argent ; tandis que l'équipe de Nova Scotia Community College - Ivany, (Anabelle Serrano-Pinto, Jessica Power, Brody Reid et leur entraineuse Wendy Tarrel) a remporté le prix de bronze. Les trois autres équipes qui se sont rendues en finales étaient celles du Collège Montmorency, Durham College et Red River College.

Dans le cadre de ce concours, 24 équipes d'étudiants en marketing de niveau collégial en provenance de toutes les parties du pays de l'Atlantique au Pacifique disposaient de trois heures pour analyser un problème de marketing, préparer un plan de redressement réaliste et proposer une solution devant un jury d'experts.

« Le Défi Vanier College BDC illustre parfaitement comment la collaboration entre le Collège Vanier et une organisation comme la Banque de développement du Canada, le commanditaire principal de ce concours, peut créer pour les étudiants des occasions d'apprentissage uniques qui les motivent dans leurs études et leurs projets de carrière », dit M. McMahon.

La BDC est fière de parrainer des évènements comme celui-ci qui permettent à des étudiants, des mentors et des professionnels de se rencontrer et de forger de nouvelle relations. « De plus en plus, la fonction marketing joue un rôle important dans le succès de toute entreprise. Pour cette raison, nous sommes heureux de contribuer à améliorer les compétences en marketing des élèves en leur permettant de travailler sur le plan marketing d'un client de BDC, et en leur offrant l'occasion de tisser des liens concrets et de vivre une expérience unique en dehors de la salle de classe. C'est notre façon d'aider à bâtir des entreprises plus fortes et des collectivités plus dynamiques, » déclare Michel Bergeron, premier vice-président, Marketing et Affaires publiques, de BDC.

David Moscovitz, l'organisateur du Défi Vanier College BDC, était ravi du succès de cette 13e édition du concours. « Je suis extrêmement heureux de la performance de l'équipe Vanier. Ce prix d'or est le point culminant de beaucoup d'effort et d'acharnement. Je suis fier de leur engagement et de leur succès. Leur talent et leurs aptitudes, ainsi que leur évolution au cours de la préparation à cet évènement étaient marquants et inspirants. »

« Je suis heureux de voir comment cette compétition a évolué au cours des 13 dernières années. Non seulement elle offre un défi de taille aux participants mais elle permet aussi étudiants en marketing de se rencontrer et de tisser des liens avec des étudiants venus de partout au Canada. Nul autre concours de ce genre n'offre une pareille occasion aux étudiants du niveau collégial. »

Félicitations aussi aux lauréats du prix des finalistes de la Banque Scotia : Algonquin College, Cégep de Drummondville, Collège Edouard-Montpetit, Collège Montmorency, Durham College, Fanshawe College, George Brown College, Niagara College, Nova Scotia Community College - Ivany, Red River College, Seneca College et Vanier College.

BDC est le commanditaire principal de cette compétition amicale, la plus importante du genre au pays.

Vanier College forme les leaders de l'avenir, dès aujourd'hui

Depuis son inauguration en 1970, plus de 200 000 élèves sont passés par Vanier College. Vanier accueille le groupe d'élèves le plus multiculturel de tous les collèges québécois, avec quelques 89 nationalités provenant de toutes les régions du globe. Le cégep Vanier College offre plus de 22 programmes du DEC et en plus de ses programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) offerts en formation continue. Pour les 8 000 élèves qui fréquentent Vanier, les études qu'ils y font les mettent sur la voie d'un avenir réussi. Vanier se classe parmi les meilleurs établissements collégiaux au Québec où il jouit d'une réputation enviable d'excellence depuis près de 50 ans. Le collège est reconnu pour son environnement ouvert et invitant, où les étudiants sont traités comme des individus, et où le personnel enseignant veille à ce que chaque étudiant atteigne ses objectifs, qu'ils soient académiques, personnels ou professionnels.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant 118 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. BDC est aussi la première institution financière canadienne à obtenir la certification B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 13:22 et diffusé par :