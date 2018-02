Les universités unissent leurs efforts pour inciter les étudiants à utiliser leur créativité et leurs capacités d'innovation pour rendre les collectivités plus accessibles aux personnes handicapées







OTTAWA, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées, Stéphane Lauzon, au nom de la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, s'est joint aux membres d'Universités Canada pour célébrer le lancement prochain de leur concours Innovation en design pour l'accessibilité (IDeA), un concours étudiant national visant à éliminer les obstacles à l'accessibilité

Ce projet recevra 788?783 $ par l'entremise du Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées. Le gouvernement du Canada encourage tous les étudiants qui fréquentent une université participante à participer et à partager leurs idées novatrices et leurs solutions aux obstacles à l'accessibilité auxquels font face les Canadiens handicapés dans leur vie quotidienne.

Le lancement officiel du concours aura lieu le 1er mars et il sera ouvert jusqu'au 31 mai 2018. IDeA encourage les étudiants de premier cycle à utiliser leur créativité pour trouver des solutions novatrices, rentables et pratiques aux problèmes liés à l'accessibilité afin de rendre leur collectivité plus accessible aux personnes handicapées.

Les élèves collaboreront avec des partenaires de l'industrie, du gouvernement et de la collectivité pour cerner les obstacles à l'accessibilité dans les catégories suivantes : attitudes organisationnelles et systémiques; environnement architectural et physique; information et communications; ou technologie. Les élèves peuvent travailler en équipe ou individuellement afin d'élaborer un plan pour aborder le problème et proposer une solution. Les lauréats seront présentés lors d'une conférence thématique sur l'accessibilité ou l'innovation. Le concours devrait se dérouler annuellement jusqu'en 2020.

« Quelle belle initiative d'Universités Canada! C'est une merveilleuse occasion pour les étudiants et je vous encourage tous à y participer. De jeunes leaders talentueux nous aideront à surmonter certains des obstacles qui existent encore et à rendre notre société plus accessible et inclusive pour les personnes handicapées. »

- Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et des Personnes handicapées

« En 2017, les universités canadiennes se sont engagées publiquement à respecter sept principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Et nous savons que certaines des meilleures idées pour réaliser ces principes, tant sur le campus que dans la société en général, viendront des jeunes Canadiens. Nous accueillons donc favorablement le concours étudiant IDeA comme moyen de présenter certaines de ces nouvelles idées formidables visant à rendre les endroits où nous vivons, travaillons et jouons plus accessibles aux personnes handicapées. »

- Paul Davidson, président d'Universités Canada

Le Programme de partenariats pour le développement social contribue à améliorer la vie des enfants et des familles, des personnes handicapées et d'autres Canadiens vulnérables. Le Programme comporte deux volets de financement : l'aide aux personnes handicapées et l'aide aux enfants et aux familles.

création de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social en 1998, le gouvernement du a versé 11 millions de dollars par année en subventions et contributions aux organismes pour appuyer des projets visant à améliorer la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne en ce qui a trait à l'inclusion sociale. En 2012, environ 14 % de la population canadienne âgée de 15 ans ou plus (1 Canadien sur 7) a déclaré avoir une incapacité qui limite ses activités quotidiennes. Ce nombre devrait augmenter avec le vieillissement de la population.

