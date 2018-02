Uniban Canada et Desjardins Assurances renouvellent pour 12 ans leur entente technologique







LAVAL, QC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Uniban Canada est heureux d'annoncer le renouvellement d'une entente pour une période exceptionnelle de 12 ans avec Desjardins Assurances pour l'utilisation du portail Conversense, le système de gestion des réclamations de verre automobile d'Uniban.

L'expertise reconnue de Desjardins Assurances, conjuguée au savoir-faire d'Uniban, dont la plateforme Conversense permet de diminuer le temps d'attente réel des assurés et de simplifier le processus de réclamations contribue à transformer l'expérience souvent difficile d'un assuré en une expérience positive. Les grands gagnants de cette entente sont sans contredit les assurés.

« C'est un privilège de signer une entente sur une aussi longue période avec Desjardins Assurances. Nous nous réjouissons de ce partenariat, car il témoigne de la solide relation de confiance qui s'est développée entre nos deux entreprises au fil des années. Au centre d'une industrie en pleine mutation, cette collaboration nous permet de mieux poursuivre la transformation de l'expérience client en faveur d'une plus grande autonomie et d'un environnement technologique plus engageant », explique Marc Desmarais, président et chef de la direction d'Uniban Canada.

À propos d'Uniban Canada

Uniban Canada se distingue par son modèle d'affaires unique qui a mérité, au cours des dernières années, plusieurs distinctions (innovation, communication/marketing et franchiseur de l'année). Uniban encourage le développement durable à travers divers programmes et est aujourd'hui le leader et la référence auprès des compagnies d'assurance majeures en matière de gestion de réclamations de verre automobile.

