Le gouvernement met en lumière le talent des jeunes entrepreneurs canadiens - La ministre Chagger lance une initiative visant à reconnaître les jeunes entrepreneurs de tout le pays

OTTAWA, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Les jeunes Canadiens se tournent de plus en plus vers l'innovation et la culture entrepreneuriale. Ils osent prendre des risques, remettre en question le statu quo et s'attaquer à des défis. Être entrepreneur n'est pas une mince affaire. Il faut travailler fort, être déterminé et persévérant, et être prêt à faire face à l'échec à l'occasion. Plus encore, il faut du courage.

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, a lancé aujourd'hui L'avenir est à toi!, une initiative nationale qui vise à souligner le cheminement entrepreneurial exceptionnel de jeunes Canadiens. Le lancement s'est déroulé en ligne avec une vidéo dans laquelle on reconnaît de jeunes entrepreneurs de partout au pays, âgés de 18 à 24 ans.

Les jeunes entrepreneurs sélectionnés seront conviés à Ottawa du 10 au 12 juin 2018, où ils auront l'occasion de faire du réseautage ainsi que de tisser et d'approfondir des liens de mentorat.

« Vous êtes les dirigeants d'entreprise de demain. Vos idées et votre créativité stimuleront l'économie et permettront au Canada de demeurer un chef de file mondial de l'innovation. Nous voulons mettre en lumière le talent incroyable dans les villes et métropoles du pays. L'avenir est à toi! est une belle occasion pour nous de présenter à tous vos rêves, votre cheminement et votre vision. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

Les candidatures pour L'avenir est à toi! seront acceptées jusqu'au 12 mars 2018.

