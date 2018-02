Agropur affiche des résultats sans précédent en 2017







Chiffre d'affaires de 6,4 G $, en hausse de 7,7 %

Excédent d'exploitation de 444,1 M $, une augmentation de 7,9 %

Excédent net de 174,9 M $

Ristourne de 65,2 M $, en hausse de 8,5 %

LONGUEUIL, QC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative a tenu aujourd'hui sa 79e assemblée générale annuelle et divulgué des revenus et un excédent d'exploitation record pour son exercice financier 2017.

En effet, pour l'exercice terminé le 1er novembre 2017, le chiffre d'affaires est de 6,4 G $, en progression de 7,7 % comparativement à 2016. L'excédent d'exploitation, quant à lui, s'établit à 444,1 M $, en hausse de 7,9 %.

Cette croissance s'explique notamment par l'amélioration des prix du fromage ainsi que l'augmentation des volumes aux États-Unis. Au Canada, l'acquisition de Scotsburn (crème glacée et friandises glacées) a stimulé la croissance de la Coopérative.

Cette croissance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte de concurrence toujours très vive au Canada et de prix volatils aux États-Unis. La performance financière d'Agropur fait d'elle la première coopérative de transformation laitière en Amérique du Nord1 et le 20e plus important joueur mondial de l'industrie laitière. En 2017, Agropur a traité près de 6,1 milliards de litres de lait dans ses usines.

Le modèle coopératif pour redistribuer la richesse

« L'exercice de 2017 nous a permis de dégager une très bonne performance et je suis heureux que notre modèle d'affaires permette non seulement de créer de la richesse, mais aussi, de la redistribuer. Au cours du dernier exercice, nous avons déclaré 65,2 M $ en ristournes, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2016, contribuant ainsi, à travers l'activité économique de nos membres, à la vitalité des régions », a souligné M. René Moreau, président d'Agropur.

Une stratégie de développement qui porte ses fruits

« Nous affichons une croissance rentable des deux côtés de la frontière, a indiqué M. Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur. Nous devons cette progression à notre souci constant d'innovation, à notre recherche d'efficacité et à la force de nos marques. À preuve, pour une troisième année consécutive, Agropur est la première marque de confiance des Canadiens dans le secteur des produits laitiers, selon l'indice Gustavson de l'Université de Victoria. »

Des marques fortes

La marque Natrel s'affirme comme marque numéro un au Canada dans les segments « finement filtré » (45 % de parts de marché2), « sans lactose » (64 % de parts de marché) et « biologique » (40 % de parts de marché).

Pour sa part, OKA continue de conquérir les consommateurs canadiens avec une croissance des volumes de vente de 83 % depuis 2013. L'objectif d'Agropur est simple : que le fromage OKA soit au Canada ce que le Brie et le camembert sont à la France, le gouda aux Pays-Bas et le gruyère à la Suisse. C'est dans ce contexte qu'Agropur consolide le lien entre sa marque emblématique et les consommateurs.

iögo, de son côté, célébrait ses cinq ans de succès en 2017. La marque possède aujourd'hui 13,9 % des parts de marché au Canada et continue de croître deux fois plus rapidement que sa catégorie. Elle est la marque de yogourt préférée des milléniaux.

Juste après la fin de son exercice 2017, Agropur est aussi devenue l'unique propriétaire d'Aliments Ultima (yogourt). À la suite de ses plus récentes acquisitions, la Coopérative est dorénavant le transformateur offrant la gamme de produits laitiers la plus complète au Canada.

L'innovation, toujours au coeur de la mission d'Agropur

Lancé en octobre 2016, le programme Inno Agropur s'est déployé en 2017, tirant le meilleur parti des ressources internes et externes, grâce à un processus d'innovation ouverte. À ce jour, plusieurs innovations ont cheminé jusqu'au marché-test pour vérifier la réponse des consommateurs.

Agropur a aussi récemment invité les entrepreneurs à participer à la deuxième édition de l'Inno Challenge. Ce défi international de co-création de produits laitiers est soutenu par l'innovation ouverte. Conjointement avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la Coopérative annonce également aujourd'hui la mise sur pied d'une plateforme de co-investissement. Destinée à l'innovation dans le secteur laitier, cette plateforme est dotée d'une enveloppe de 40 M $.

Nouveau positionnement d'entreprise

Agropur doit sa pérennité à la vision de ses membres et à sa capacité d'adaptation aux besoins de ses clients et de ses consommateurs. La nouvelle génération de consommateurs a des attentes différentes des générations précédentes. Intégrant cette nouvelle réalité démographique à sa stratégie, Agropur a redéfini son positionnement d'entreprise et formulé une nouvelle promesse qui consiste à offrir à tous un « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur s'engage ainsi à changer le monde, à sa façon.

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 290 membres et ses 8 300 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,1 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iögo, BiPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com



