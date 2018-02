Le comité exécutif recommande d'accorder 900 000 $ sur trois ans à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, d'accorder une contribution financière de 900 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal. Cette subvention serait répartie sur trois ans, soit de 2018 à 2020, et serait entièrement assumée par l'agglomération de Montréal.

Initié par l'École de technologie supérieure ainsi que ses partenaires et implanté au coeur de Griffintown, le Quartier de l'innovation a été lancé officiellement en mai 2013. Sa vision de développement est de faire de Montréal une vitrine de l'innovation de renommée internationale.

« Par sa mission d'accroître et de cultiver les collaborations, l'expérimentation et les partenariats entre les milieux universitaire, entrepreneurial et citoyen, la Société du Quartier de l'innovation est un allié de premier plan pour la Ville. Voilà pourquoi nous l'appuyons depuis ses débuts, tant financièrement que par une participation active à divers comités », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une première contribution de 600 000 $, également répartie sur trois ans, a servi à la mise en oeuvre de la programmation du Quartier de l'innovation pour les années 2015 à 2017. Cette deuxième subvention assurera le fonctionnement de l'organisme et lui permettra de déployer son plan stratégique de développement 2018-2021. Elle favorisera ainsi l'émergence de projets structurants et novateurs tout en contribuant à renforcer la réputation de Montréal en tant que ville du savoir et de créativité

Le conseil d'agglomération se penchera sur ce dossier à sa séance ordinaire du 22 février.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 12:16 et diffusé par :