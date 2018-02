La Caisse et Agropur créent une plateforme de co-investissement destinée à l'innovation dans le secteur laitier







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle d'Agropur que la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et Agropur Coopérative (Agropur) ont annoncé la mise sur pied d'une plateforme de co-investissement destinée aux entreprises oeuvrant dans l'industrie laitière.

Dotée d'une enveloppe de 40 millions de dollars, financée à parts égales par les deux organisations, la plateforme investira dans des entreprises novatrices offrant des produits ou des technologies liés à l'industrie laitière.

La plateforme visera des entreprises en croissance et à fort potentiel de rentabilité. Elles devront avoir à leur bord une équipe de direction solide et démontrer que l'innovation est au coeur même de leurs actions.

La Caisse profitera de la fine connaissance opérationnelle qu'Agropur possède du secteur agroalimentaire, alors qu'Agropur pourra pleinement tirer profit de l'expertise financière pointue que la Caisse a su développer auprès des PME.

« Agropur se veut un leader en matière d'innovation. Nos gestes porteurs visent à anticiper les besoins de nos clients et de nos consommateurs et à créer les produits laitiers de demain. Avec cette nouvelle plateforme, nous ciblons des entreprises novatrices qui contribueront à renouveler l'industrie laitière. Agropur est heureuse de s'associer à la Caisse pour ce projet unique en son genre en Amérique du Nord. », souligne Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur.

« La Caisse souhaite participer à la transformation des entreprises issues des secteurs traditionnels en appuyant les sociétés les plus innovantes. Cette plateforme permettra aux entreprises qui gravitent autour du secteur agroalimentaire, un secteur clé de l'économie du Québec, de disposer du financement nécessaire pour demeurer à l'avant-garde, affirme Christian Dubé, premier vice-président, Québec, de la Caisse. La Caisse est heureuse d'investir aux côtés d'Agropur, un joueur de premier plan qui a démontré sa grande expertise à travers le temps. »

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G$ au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS D'AGROPUR

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 290 membres et ses 8 300 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,1 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iögo, BiPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 12:30 et diffusé par :