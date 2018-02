Rick and Morty enfin doublé au Québec pour Télétoon la nuit!







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le dessin animé pour adultes Rick and Morty sera enfin doublé au Québec pour être diffusé au printemps à Télétoon la nuit! Avec son humour décapant, cette série créée par Justin Roiland et Dan Harmon est une des comédies les plus populaires aux États-Unis.

Les comédiens qui prêteront leur voix aux personnages déjantés sont : Sylvain Hétu (Rick Sanchez), Philippe Martin (Morty Smith), Denis Roy (Jerry Smith), Élyse Marquis (Beth Smith) et Catherine Brunet (Summer Smith). Les rôles secondaires seront quant à eux doublés par Véronique Claveau, Julie Burroughs, Paul Sarrasin et Patrick Chouinard.

Rick et Morty suit les mésaventures de Rick, un scientifique alcoolique et sociopathe qui entraîne Morty, son petit-fils perturbé et facilement influençable, dans des aventures interdimensionnelles ultra dangereuses. Après avoir été absent pendant presque 20 ans, Rick débarque soudainement chez sa fille Beth, qui l'accueille chez elle à bras ouverts, au grand désespoir de son mari, Jerry. C'est que l'arrivée de Rick risque de changer bien des choses dans la maison... et dans la famille! Étant l'homme le plus intelligent de l'univers, celui-ci transforme le garage en laboratoire pour créer des gadgets de toutes sortes. Le hic, c'est qu'il implique Morty et sa soeur, Summer, dans ses projets plus fous les uns que les autres!

Le célèbre duo s'en vient à Télétoon la nuit... Êtes-vous prêts?

À propos de Corus Média

Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus Média est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son portefeuille de services multimédias englobe 45 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution internationale, des propriétés numériques, des événements, l'édition de livre pour enfants, des logiciels d'animation et des services de technologies et médias. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV et Nickelodeon Canada. Visitez Corus au www.corusent.com.

