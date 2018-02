NAPEC inc. annonce la réalisation de l'arrangement avec un membre du groupe d'Oaktree







DRUMMONDVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2018) - NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « Société ») (TSX:NPC) a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'arrangement précédemment annoncé et régi par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») en vertu duquel 9370-0219 Québec Inc. (l'« acheteur »), une société organisée par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »), a fait l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de NAPEC au prix de 1,95 $ en espèces par action (la « contrepartie »). En outre, chaque porteur de bons de souscription de la Société recevra un paiement en espèces correspondant à l'excédent éventuel de la contrepartie sur le prix d'exercice des bons de souscription.

L'acheteur a remis à Société de fiducie Computershare du Canada (« Computershare »), le dépositaire dans le cadre de l'arrangement, des fonds suffisants pour lui permettre de faire des paiements aux anciens actionnaires et porteurs de bons de souscription (collectivement, les « porteurs de titres »), conformément aux modalités de l'arrangement. Les paiements aux porteurs de titres seront effectués par Computershare, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire après la date des présentes.

Une lettre d'envoi a été transmise par la poste aux porteurs de titres inscrits et peut également être consultée sous le profil de NAPEC à l'adresse www.sedar.com. La lettre d'envoi explique aux porteurs de titres inscrits la façon de déposer et de se faire payer leurs titres. Les porteurs de titres inscrits doivent retourner la lettre d'envoi dûment remplie à Computershare afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit pour leurs titres. Les porteurs de titres non inscrits doivent suivre attentivement les directives de leur courtier en valeurs, courtier en placement, banque, société de fiducie, dépositaire, prête-nom ou autre intermédiaire qui détient les titres en leur nom.

À la suite de cette opération, il est prévu que les actions ordinaires de la Société seront radiées de la Bourse de Toronto à la fermeture des marchés le 16 février 2018 ou vers cette date et que la Société cessera d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada.

Luc Reny, président du conseil, a déclaré : « Au nom de tous les membres du conseil d'administration de NAPEC, je voudrais remercier tous les actionnaires pour leur appui continu au fil des ans et féliciter les membres de la direction de NAPEC pour leur travail exceptionnel. Je leur souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. »

À propos de la Société

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l'énergie. La Société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l'industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des systèmes de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel pour des services publics et des infrastructures énergétiques connexes. La Société effectue aussi l'installation d'équipements lourds alimentés au gaz et à l'électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l'Amérique du Nord. La Société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières. Des renseignements additionnels sur NAPEC peuvent être obtenus en consultant la base de données SEDAR à l'adresse www.sedar.com et le site Web de la Société à l'adresse www.napec.ca.

À propos d'Oaktree

Oaktree est un gestionnaire de placement de premier plan à l'échelle mondiale, spécialisé dans les placements non traditionnels. Le cabinet comptait 100 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 31 décembre 2017. Oaktree met l'accent sur une méthode de placement astucieuse, axée sur la valeur et le contrôle des risques, dans des dettes d'entreprises en difficulté, des dettes de sociétés (y compris les dettes à rendement élevé et les prêts de premier rang), des investissements de prise de contrôle, les titres convertibles, l'immobilier et les titres de sociétés ouvertes. Depuis sa création en 1995, le groupe Power Opportunities d'Oaktree a essentiellement pour stratégie de financer des entreprises de premier plan qui offrent de l'équipement, des services, des logiciels et des infrastructures utilisés dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel. Établie à Los Angeles, Oaktree compte plus de 900 employés et dispose de bureaux à l'échelle internationale dans 18 villes. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web d'Oaktree à l'adresse www.oaktreecapital.com.

Déclaration concernant l'information prospective

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives qui font état de risques et d'incertitudes. Toutes les déclarations qui ne portent pas sur des faits passés, comme les déclarations sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de NAPEC, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation et de la réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « croire », « continuer » ou « maintenir », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou à l'emploi de termes semblables.

Les déclarations prospectives contenues aux présentes reflètent les attentes de la Société en date des présentes. Elles sont susceptibles de changer après cette date. La Société nie expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois en valeurs mobilières applicables ne l'y obligent. Bien que NAPEC estime que les attentes présentées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut pas garantir qu'elles se révéleront exactes.

