Programme d'assurance récolte : Nouvelle couverture pour le foin biologique







LÉVIS, QC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer qu'elle offre une nouvelle protection d'assurance récolte pour le foin biologique. Le prix unitaire de cette nouvelle protection est de 213 $/t, soit une fois et demie celui du foin produit sous gestion conventionnelle, lequel a augmenté de 7 % en 2018, passant à 142 $/t.

Par ailleurs, cette nouvelle protection et l'augmentation du prix unitaire du foin produit sous gestion conventionnelle s'accompagnent d'une diminution du taux de prime de 18 % à 40 % selon les options de garanties. Les producteurs de foin peuvent donc compter sur une meilleure couverture d'assurance, et ce, à moindre coût. L'adhésion au Programme d'assurance récolte pour l'année 2018 se fait à compter du 15 février et se termine le 30 avril 2018.

À la suite du travail des différents acteurs du monde bioalimentaire, du gouvernement et de La Financière agricole, un consensus est ressorti demandant à La Financière agricole d'offrir plus de flexibilité en modernisant ses façons de faire. Ces demandes portent déjà fruit et nous serons à même de présenter aux producteurs québécois de nouvelles options, et ce, tout au cours de l'année.

Citations

« La Financière agricole, par ses différents programmes, est d'un soutien essentiel quant à la pérennité des activités de nos producteurs québécois. Ensemble, nous sommes à jeter les bases pour la réussite de l'implantation de notre politique bioalimentaire et notre gouvernement continuera d'assumer son leadership afin de faire de l'agriculture un moteur de développement pour le Québec.»

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Ces changements démontrent une fois de plus que La Financière agricole du Québec est bel et bien à l'écoute du secteur agricole en répondant aux besoins des producteurs sous gestion biologique.»

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec

En offrant des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, La Financière agricole du Québec favorise le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises. De plus, elle place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Avec des valeurs assurées qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts qui atteint 5 milliards de dollars, elle participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions.

Lien connexe

Site Web de La Financière agricole du Québec : https://www.fadq.qc.ca/accueil/

Pour information :

Cynthia Byrne

Conseillère en communication et relations publiques

418-834-6866, poste 6569

cynthia.byrne@fadq.qc.ca

SOURCE La Financière agricole du Québec

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 11:56 et diffusé par :