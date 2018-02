Les modules à demi-cellules de Wuxi Suntech sont lancés sur le marché européen







WUXI, Chine, 14 février 2018 /PRNewswire/ -- Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (« Suntech ») a annoncé aujourd'hui que ses modules polycristallins à demi-cellules de 295/290 W s'attaquent au marché européen

En comparaison avec le module standard, le module à demi-cellules présente des avantages significatifs dans les applications système. Premièrement, la technologie de demi-cellules permet d'augmenter la puissance du module de 5 à 10 W par rapport à la conception traditionnelle, ce qui peut diminuer le coût du système grâce à l'apport de modules plus efficaces. Deuxièmement, le courant de chaque cellule solaire se voit réduit de 50 % avec la technologie de demi-cellules et pendant le fonctionnement, la température de la cellule va diminuer de 20 - 25 degrés Celsius par rapport à la conception traditionnelle : cela atténue l'effet « hot spot » (point chaud) grâce à l'utilisation du mode hybride qui a recours au branchement en série après le branchement en parallèle. Par ailleurs, les demi-cellules sont plus petites que les cellules traditionnelles ; autrement dit, la zone endommagée sera également plus petite pour les demi-cellules en cas d'apparition de fissures provoquées par l'intervention d'une force externe. Parallèlement à cela, le circuit complexe traditionnel est optimisé grâce à l'utilisation de la conception des boîtes de jonction distribuée, et la perte de puissance peut être encore amortie par un plan transversal de l'installation.

L'ensemble de la capacité photovoltaïque installée devrait dépasser le chiffre de 100 GW en 2018. Le marché européen va atteindre un taux de croissance de 35 % et rester en tête du marché photovoltaïque mondial.

« Au cours des 18 dernières années, Suntech s'est consacrée à l'innovation axée sur les technologies de pointe et a fourni des produits rentables de grande qualité à ses partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous avons collaboré avec VDE pour obtenir le certificat de contrôle qualité VDE-QT, et nous continuons à surveiller la qualité de la production de masse trimestrielle. En outre, Suntech a offert une garantie de 12 ans sur les produits, inédite sur le secteur, et une garantie de performance linéaire de 25 ans réassurée par Munich Re, la plus grande compagnie de réassurance au monde », a déclaré M. Shuangquan He, président de Suntech.

Suntech est dans le peloton de tête de l'industrie photovoltaïque grâce à ses produits fiables et sa technologie de pointe. Suntech a fait son entrée sur le marché européen en 2001 et s'est taillé une solide réputation commerciale grâce à un excellent suivi des produits au cours des 18 dernières années. Afin d'offrir de meilleurs services aux clients européens, nous avons fondé Suntech Deutschland GmbH en 2016 et proposé des solutions DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) aux clients européens. Ayant résisté à l'épreuve du temps, Suntech va continuer à fournir des produits de grande qualité et des services complets à sa clientèle.

À propos de Suntech

Wuxi Suntech, l'un des principaux fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques destinés à l'énergie solaire, se consacre à la R & D et à la production de cellules et de modules solaires en silicium cristallin. Fondée en 2001, l'entreprise développe ses activités commerciales dans plus de 80 pays et régions du globe. Elle s'attèle sans relâche à promouvoir une conversion efficace des produits, à faire avancer la R & D des nouvelles technologies et à améliorer les techniques de fabrication. Elle s'attache véritablement à fournir à ses clients des produits photovoltaïques de grande qualité, extrêmement fiables et rentables, grâce à ses avantages techniques de pointe et à l'excellence de sa fabrication. Tous ces atouts contribuent activement à atteindre le plus tôt possible la parité réseau avec la production d'énergie photovoltaïque. En outre, l'entreprise peut se targuer de ses 24 ans d'expérience dans des projets de production énergétique décentralisée à l'étranger. « Suntech Yijia », la marque photovoltaïque distribuée de Wuxi Suntech, s'attache à mettre l'énergie verte à la disposition de milliers de foyers. Fidèle à son dessein initial, l'entreprise ne ménage pas ses efforts pour éclairer chaque coin de la planète à l'aide de l'énergie solaire la plus propre et la plus abondante que procure la nature.

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 11:41 et diffusé par :