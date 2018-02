La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec présente la 10e édition de la soirée Les Grands Chefs Relais & Châteaux 2018







CHEF INVITÉ : QUIQUE DACOSTA - 3 ÉTOILES MICHELIN

MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) présentera, le jeudi 17 mai prochain, au cabaret du Casino de Montréal, l'événement caritatif Les Grands Chefs Relais & Châteaux, une soirée gastronomique d'exception. Elle est organisée au profit du programme de bourses de perfectionnement international destiné aux jeunes diplômés de l'Institut qui se sont particulièrement distingués au cours de leur formation à l'ITHQ.

M. Eric Bujold, président d'honneur de la soirée et président de la Banque Nationale, Gestion privée 1859, est heureux d'annoncer la 10e édition du gala-bénéfice présenté par la SAQ. « Cet événement prestigieux, dont le sceau de qualité se traduit par une cuisine d'exception accompagnée de grands crus provenant des celliers Signature, célèbre la mission d'excellence que partagent la Fondation de l'ITHQ et l'association des Relais & Châteaux », précise Eric Bujold.

Pour sa part, François Beaudoin, président du comité organisateur et président du conseil de la Société financière Walter, remercie gracieusement les partenaires de l'événement, - la Société des alcools du Québec, Saputo, Haisook et Pierre Somers, la Banque Nationale et la Société des Casinos du Québec, - pour leur soutien à l'événement ainsi que l'engagement des membres du comité organisateur envers la relève québécoise.

GRAND CHEF QUIQUE DACOSTA - 3 ÉTOILES MICHELIN

Chef propriétaire du réputé RESTAURANTE QUIQUE DACOSTA, ce Relais & Châteaux est situé à Denia, à mi-chemin entre Valence et Alicante, sur la Costa Blanca. Meilleur restaurant d'Europe à deux reprises selon l'Opinionated About Dining (OAD) et l'un des 50 meilleurs restaurants au monde selon la revue britannique Restaurant. Quique Dascosta qui est le chantre de son coin de pays et de sa nature, se dit exalté par une cuisine inspirée par sa culture, ses traditions et l'incroyable richesse d'un fond marin qui alimente sa créativité. En reconnaissance de son expression artistique exceptionnelle, l'Université Miguel-Hernandez de Elche, en Espagne, lui a décerné un doctorat honoris causa en beaux-arts, une grande distinction pour l'art culinaire. Le restaurant est abrité dans une charmante villa de type méditerranéen et d'esprit avant-gardiste, où luminosité et design s'associent aux plaisirs de la table.

50e ANNIVERSAIRE DE L'ITHQ - VITRINE DE L'INDUSTRIE

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ, souligne que l'ITHQ célèbre cette année son 50e anniversaire et elle se réjouit de ce partenariat avec Relais & Châteaux. L'ITHQ est la seule école hôtelière en Amérique du Nord à profiter de cette alliance avec l'illustre association d'hôtels de charme à travers le monde. Elle note que cette collaboration internationale atteint les objectifs que l'ITHQ s'est fixés pour son développement et celui de ses étudiants : « L'ITHQ doit continuer à s'imposer comme vitrine de l'industrie de l'hospitalité et nos étudiants et diplômés comme ambassadeurs d'excellence ». www.ithq.qc.ca.

LA FONDATION ITHQ - VIGOUREUSE ET À L'ÉCOUTE

« L'engagement volontaire du président et des membres du comité organisateur à la cause, et leur détermination à poursuivre le programme de bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux, sont de bon augure pour les jeunes diplômés de l'ITHQ », précise Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ.

Pour sa part, Guy Larivée, président du conseil de la Fondation, affirme que « la généreuse participation du milieu des affaires à cet événement annuel indique que les secteurs de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme ont la faveur du public et occupent une place de choix dans le développement économique du Québec ». www.lesgrandschefs.com/la-fondation-de-l-ithq

RELAIS & CHÂTEAUX

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de près de 550 hôtels et tables d'exception présents sur les cinq continents. Ces établissements indépendants sont tenus par des hommes et des femmes animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils forment avec leurs clients. Les bourses Grands Chefs Relais & Châteaux visent à soutenir la formation d'une relève qualifiée de niveau international.

Les billets pour cette soirée très courue sont maintenant disponibles.

Inscription sur le site www.lesgrandschefs.com.

