Servier et ImmunoQure AG signent un partenariat stratégique pour le développement d'un auto-anticorps humain anti-interféron-alpha

Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant, et ImmunoQure, société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement d'auto-anticorps humains pour le traitement de pathologies humaines courantes, ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat mondial exclusif pour de développement d'un auto-anticorps thérapeutique neutralisant l'interféron-alpha.

ImmunoQure travaille en coopération avec de grands centres universitaires et le groupe de soutien aux patients APECED Oy afin d'acquérir une meilleure compréhension d'une maladie extrêmement rare, la polyendocrinopathie auto-immune de type 1 (APS1 ou syndrome APECED). Cette maladie monogénique est due à des mutations nulles ou hypomorphes du gène régulateur auto-immun AIRE altérant de façon importante la tolérance centrale des lymphocytes T. En conséquence, chez les patients concernés, la sélection négative des lymphocytes T autoréactifs ne s'effectue pas de façon optimale, ce qui entraine une accumulation de lymphocytes T et B dirigée contre un large éventail de protéines du soi. Dans un article précurseur récemment publié dans la revue Cell, ImmunoQure décrit le répertoire d'auto-anticorps de patients atteints du syndrome APECED ; cet article révèle notamment la présence d'auto-anticorps spécifiques pan-interféron-alpha présentant un pouvoir neutralisant sur le plan biologique et une très forte affinité.

La collaboration entre ImmunoQure et Servier a pour but de faire progresser l'étude de cet auto-anticorps anti-interféron-alpha humain thérapeutique, par le biais d'un développement préclinique puis clinique. Servier assumera l'entière responsabilité du développement en tant qu'agent thérapeutique pour le traitement de pathologies provoquées par des taux élevés d'interféron-alpha, avec une focalisation particulière sur le lupus érythémateux disséminé et le syndrome de Sjögren. Aux termes de l'accord, Servier financera ImmunoQure à hauteur de 164 millions d'euros, au moyen d'un versement initial et de paiements échelonnés ; il lui versera également une redevance sur les ventes nettes.

« Nous nous réjouissons d'entamer le développement clinique de notre auto-anticorps avec Servier », a affirmé le Professeur Adrian Hayday, cofondateur d'ImmunoQure. « Ayant prouvé son expertise dans le développement de traitements à fort potentiel contre les pathologies inflammatoires, Servier est le partenaire idéal pour cette nouvelle étape de notre stratégie scientifique. Grâce à ce partenariat, nous pourrons aider un grand nombre de patients présentant différentes maladies. Plus important encore, en approfondissant notre compréhension du syndrome APECED et en prouvant notre capacité à passer de la recherche élémentaire au développement clinique, il nous permettra d'aider directement les patients atteints de cette pathologie ».

« Notre collaboration avec ImmunoQure nous permet de cibler une voie majeure de l'inflammation. L'objectif est d'améliorer de façon significative la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et ne répondant pas, même partiellement, aux traitements existants », a déclaré le Docteur Claude Bertrand, Directeur général Recherche et Développement chez Servier. « Cet accord souligne l'engagement de Servier dans le développement de traitements pour les maladies inflammatoires auto-immunes ».

Selon le Docteur Edward Stuart, cofondateur et Président du Conseil d'Administration d'ImmunoQure, « l'industrie est actuellement confrontée à un grand nombre de questions pressantes, parmi lesquelles le besoin en nouveaux candidats-médicaments sûrs et innovants afin de compléter les portefeuilles de produits. Notre démarche scientifique et commerciale apporte une réponse à cette problématique. Grâce à notre collaboration avec Servier et à nos partenaires universitaires, comme le King's College London ou les universités d'Helsinki et de Tartu, nous sommes idéalement positionnés pour faire avancer les projets scientifiques d'exception d'ImmunoQure ».

À propos de Servier

Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes. S'appuyant sur une solide implantation internationale dans 148 pays et sur un chiffre d'affaires de 4,152 milliards d'euros en 2017, Servier emploie 21 600 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d'affaires (hors activité génériques) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du groupe repose sur la recherche constante d'innovation dans cinq domaines d'excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité.

À propos d'ImmunoQure AG

ImmunoQure AG est une société de biotechnologie allemande basée à Düsseldorf, fondée en 2011 par un consortium de chercheurs, d'entrepreneurs du secteur de la biotechnologie et de patients atteints du syndrome APECED. ImmunoQure est spécialisée dans la recherche et le développement d'auto-anticorps isolés chez des patients atteints de cette pathologie. Ce syndrome regroupe différentes maladies, provoquées par des altérations majeures de la tolérance centrale, conséquence directe de mutations du gène AIRE.

