Le test TOEIC® Listening and Reading sera prochainement actualisé







Les changements apportés reflèteront l'évolution de l'utilisation de l'anglais en milieu de travail, mais le barème, le niveau de difficulté, le nombre de questions et la longueur du test ne seront pas modifiés

PRINCETON, New Jersey, 14 février 2018 /PRNewswire/ -- Educational Testing Service (ETS), le créateur du programme TOEIC®, a annoncé son intention de mettre à jour le format des questions du test de compréhension orale et écrite TOEIC® Listening and Reading. Les changements entreront en vigueur en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique lors de la tenue des tests de juin 2018.

Historique

Le test TOEIC a été lancé en 1979 pour évaluer la maîtrise de l'anglais en milieu de travail partout dans le monde. La dernière révision du test remonte à 2006. Les changements apportés au format des questions reflèteront l'évolution de l'utilisation de l'anglais et les façons dont les personnes communiquent couramment dans des situations sociales et professionnelles quotidiennes à travers le monde.

Les questions actualisées du test ont été introduites pour la première fois dans les tests TOEIC publics organisés au Japon et en Corée le 29 mai 2016. Après un lancement réussi dans ces deux pays, les questions actualisées seront introduites dans les tests TOEIC publics à partir d'avril 2018.

Conséquence des actualisations

Avec ces actualisations, la qualité et la difficulté globales du test de compréhension orale et écrite TOEIC Listening and Reading demeureront inchangées et le test continuera d'être une évaluation équitable, valide et fiable de l'anglais quotidien et professionnel. Aucun changement ne sera apporté au niveau de difficulté ni à la durée totale du test. Il n'y aura également aucun changement dans l'organisation du test. L'attestation de score ne changera pas, à l'exception d'une évaluation de compétence de compréhension orale supplémentaire : (compréhension de l'intention de l'interlocuteur ou du sens implicite d'une phrase ou d'une expression. L'ajout de cette nouvelle évaluation de compétence de compréhension orale n'aura aucune incidence sur le score global des candidats. Les scores continueront d'être comparables d'un test à un autre.

Pour plus d'informations sur le test de compréhension orale et écrite TOEIC, visitez https://www.etsglobal.org. Pour contacter votre bureau local ETS Preferred Network, rendez-vous à la page toeicglobal.com/contact.

À propos du test TOEIC®

Depuis plus de 35 ans, le programme TOEIC est la référence mondiale pour l'évaluation des compétences de communication en anglais dans un contexte professionnel. Les évaluations TOEIC, telles que le test de compréhension orale et écrite TOEIC® Listening and Reading, le test d'expression orale et écrite TOEIC® Speaking and Writing et le test TOEIC Bridgetm, sont utilisées avec confiance par plus de 14 000 organisations dans plus de 160 pays et sont largement reconnues comme étant la référence numéro un en matière d'évaluation de l'anglais en milieu de travail. Pour plus d'informations sur le programme TOEIC, consultez www.toeicglobal.com.

À propos d'ETS

À l'ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité de l'éducation offertes aux gens partout dans le monde en créant des évaluations fondées sur des recherches rigoureuses. Au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux, l'ETS propose des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement élémentaire, secondaire et postsecondaire et mène des recherches, des analyses et des études sur les politiques éducatives. Fondée en 1947 en tant qu'organisme à but non lucratif, l'ETS développe, organise et évalue plus de 50 millions de tests par an ? dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® ? dans plus de 10 000 établissements répartis dans plus de 180 pays à travers le monde.www.ets.org

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 03:00 et diffusé par :