La Commission européenne du tourisme annonce des résultats extraordinaires pour le tourisme européen en 2017







L'Europe a accueilli 671 millions de touristes internationaux en 2017. Cela représente une croissance exceptionnelle de 8 % par rapport à 2016 (+2 %)[1]. Pour la huitième année consécutive, l'Europe a consolidé sa place de première destination mondiale.

Selon le tout récent rapport « Tourisme européen en 2017 - Tendances et perspectives » publié par la Commission européenne du tourisme, l'expansion du marché régional a été portée par la croissance économique vécue par les principaux marchés d'où viennent ces touristes et par la reprise des destinations précédemment affectées par des problèmes de sécurité. Pratiquement toutes les destinations analysées ont enregistré une augmentation du nombre d'arrivées de touristes, plus de la moitié d'entre elles connaissant une hausse de plus de 10 %.

« La reprise de l'économie mondiale ouvre la voie à une réorientation des politiques européennes et nationales, destinées à soutenir les moteurs de la croissance touristique, à promouvoir le développement durable à long terme et à être un catalyseur plus efficace pour la création d'emplois en Europe », a déclaré Eduardo Santander, directeur exécutif de l'ETC.

La Turquie (+ 28 %) a connu une remontée impressionnante du nombre de visiteurs, en affichant une croissance due en grande partie au nombre de Russes se rendant dans le pays (+ 465,2 %). L'Islande (+ 24 %), la destination qui a connu la plus forte croissance depuis 2012, a affiché des résultats solides tandis que son gouvernement envisage de prendre des mesures pour lutter contre le « débordement touristique ».

Les destinations en Europe du Sud / méditerranéenne - Monténégro (+ 19 %), Serbie (+ 18 %), Malte (+ 16 %), Slovénie et Chypre (+ 15% chacune) - ont également stimulé la croissance et démontré leurs capacités à surmonter la saisonnalité. La Finlande (+ 14 %) a bénéficié d'une forte progression entraînée par les touristes chinois et indiens. Les destinations estivales réputées - Croatie (+ 14 %), Portugal (+ 12 %) et Espagne (+ 9 %) - ont également connu une croissance saine. En Espagne, les tensions politiques en Catalogne ne semblent pas avoir pesé sur la demande touristique, tandis que le développement des routes aériennes continue de contribuer aux bons résultats du Portugal.

Renforcer la situation économique sur les principaux marchés émetteurs stimule la demande touristique européenne

Le nombre de touristes venant du Royaume-Uni a largement augmenté malgré une livre sterling affaiblie, plusieurs destinations affichant une croissance à deux chiffres. La France et l'Allemagne ont continué à voir une croissance importante du nombre de leurs ressortissants se rendant dans plusieurs destinations européennes favorisées par des conditions économiques propices à la consommation privée.

Le nombre de voyageurs russes a augmenté, après des années de déclin. Toutes les destinations, sauf une, ont bénéficié d'une forte remontée du nombre de visiteurs venant de ce pays. Malgré un fléchissement récent, un dollar américain plus fort et la compétitivité des tarifs aériens ont contribué à la croissance des arrivées de touristes en provenance des États-Unis, en hausse de 12 % en 2017 par rapport à 2016. En Chine, le développement des routes aériennes et la croissance de la classe moyenne continuent d'alimenter la demande en termes de voyages. En 2017, l'Europe a connu une hausse remarquable de 16 % des visiteurs chinois, alors que la croissance était restée stable en 2016.

