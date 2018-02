Hagiwara Solutions, fournisseur japonais de DSS de qualité, et D-CLUE Technologies, développeur de systèmes de détection, vont présenter conjointement leurs produits vedettes à l'« embedded world 2018 », salon sur les systèmes embarqués à Nuremberg en Allemagne







OSAKA, Japon, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- Hagiwara Solutions Co., Ltd. et D-CLUE Technologies Co., Ltd., compagnies membres du Groupe ELECOM, vont présenter leurs produits à l'occasion de l'« embedded world 2018 », la plus grande exposition internationale du monde de systèmes embarqués devant se tenir à Nuremberg en Allemagne du 27 février au 1er mars 2018.

(Photo : http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802090818/?images)

Hagiwara Solutions (http://www.hagisol.com/) est un fabricant japonais développant des produits de stockage comme les DSS (disques statiques à semiconducteurs) et les cartes mémoires SD ('secure digital'), chargés de micrologiciels originaux et optimisés pour équipements industriels. La haute qualité et la haute fiabilité des produits de stockage de Hagiwara Solutions reposent sur un savoir-faire accumulé sur plus de 20 ans. Un tel savoir-faire a permis à la société de développer également son propre micrologiciel optimisé pour équipements industriels. Ces points forts ont aidé la société à maintenir un haut niveau de part de marché au Japon.

Au prochain « embedded world 2018 », Hagiwara Solutions présentera surtout les résultats de ses efforts de progrès dans des domaines comme les produits 3D à fonction NON-ET (NAND) et autres produits de stockage de nouvelle génération pour équipements industriels, ainsi que des cartes de stockage flash embarquées eSD (Embedded SD), nouvelle gamme de produits permettant de réduire la superficie d'emballage de substrats.

D-CLUE Technologies (http://www.d-clue.com/en/) est un fournisseur japonais de solutions se basant sur des propositions, et il concrétise les rêves de ses clients en faisant converger ses trois technologies essentielles, « détection », « traitement » et connexion », afin de résoudre les problèmes de sa clientèle.

D-CLUE Technologies mettra en lumière et fera essentiellement la démonstration d'une plateforme de communications sans fil aidant à effectuer des services dans l'IdO (internet des objets) en connectant les données de terminal de capteur BLE (Bluetooth à basse consommation) à une passerelle. À l'exposition du prochain salon, D-CLUE Technologies aura également l'occasion de présenter amplement ses technologies analogues de détection, dont un instrument de mesure du débit sanguin faisant appel à des technologies analogues et de radio fréquence (RF), un système de confirmation de mouvement conçu pour assurer la sécurité de la circulation automobile et aussi un capteur de suivi du sol pour agriculture intelligente.

Votre visite du stand du groupe à l'exposition « embedded world 2018 » sera tout à fait bienvenue.

Nom du salon : embedded world 2018

Lieu : Centre des expositions de Nuremberg à Nuremberg en Allemagne

Date : 27 février (mardi) au 1er mars (jeudi) 2018

Emplacement du stand : stand n° 2-540, hall n° 2

Informations sur le stand : http://prw.kyodonews.jp/img/201802090818-O5-Tkns17V1

Page de communiqués de presse : https://www.hagisol.com/EW2018/

Adresse électronique pour contact : hsolsupport@hagisol.co.jp

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 21:53 et diffusé par :