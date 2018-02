Prendre des virages en toute confiance







Présentation des phares de moto Adaptive 2 Seriestm

GERMANTOWN, Wisconsin, 14 février 2018 /PRNewswire/ -- J.W. Speaker Corporation, un fabricant de premier plan de technologies innovantes d'éclairage à LED, a lancé sur le marché des pièces de rechange pour motos un phare adaptatif amélioré baptisé Adaptive 2 Seriestm. Ces nouveaux phares à LED apportent une solution à un problème de sécurité affectant les motocyclistes depuis bien longtemps en éclairant les zones sombres lorsque ces derniers prennent un virage.

Depuis le lancement en juin 2016 du premier phare adaptatif dynamique pour moto au monde, J.W. Speaker a amélioré sa technologie adaptative afin de faciliter l'utilisation des feux de route en conjonction avec les feux de croisement. Cette amélioration permet un éclairage latéral de bas-côté à bas-côté et un éclairage frontal sur une distance de 457 mètres (1 500 pieds), élimine les zones sombres lors de virages serrés et offre au motocycliste une expérience plus sûre et sécuritaire.

La série Adaptive 2 Series fait appel à des capteurs embarqués pour calculer les angles en temps réel et diriger automatiquement la lumière en fonction de l'inclinaison de la moto. Contrairement aux autres phares, cette source de lumière supplémentaire éclaire les zones sombres dans les virages afin de maximiser la visibilité du motocycliste.

« Rien ne remplace la confiance et la sécurité sur une moto. Nous avons établi une nouvelle norme en matière d'éclairage moto », a déclaré Kurt Kaufmann, directeur des ventes Powersports chez J.W. Speaker. « Les phares à LED de l'Adaptive 2 Series sont conçus spécifiquement pour les motocyclistes. La technologie adaptative nous permet d'offrir aux motocyclistes un système d'éclairage leur donnant la sécurité et la confiance dont ils ont besoin pour rouler de nuit. »

Grâce à cette technologie avancée, J.W. Speaker a résolu un problème de visibilité pour les motocyclistes que les phares des fabricants d'équipement d'origine et le marché secondaire ne sont pas en mesure de surmonter. Cette percée technologique améliore considérablement le confort et la sécurité des motocyclistes. En outre, l'Adaptive 2 Series est disponible à prix réduit et rend ainsi les technologies d'éclairage et de sécurité les plus récentes encore plus abordables !

Pour en savoir plus sur l'Adaptive 2 Series et la voir en action, rendez-vous sur le site web de J.W. Speaker : www.jwspeaker.com/Adaptive2.

J.W. Speaker est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes d'éclairage de véhicules pour les fabricants d'équipement d'origine et le marché secondaire. Pour plus d'informations, veuillez contacter J.W. Speaker par téléphone au 800.558.7288 ou à l'adresse news@jwspeaker.com.

