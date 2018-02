L'Assurance vie Équitable du Canada affiche des résultats financiers records pour l'année 2017







WATERLOO, ON, le 13 févr. 2018 /CNW/ - L'Assurance vie Équitable, l'une des compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada, a connu une année 2017 remarquable, en dépassant les records précédents sur presque tous les aspects financiers. Plus particulièrement, la Compagnie a réalisé un bénéfice record de l'ordre de 106 millions de dollars, représentant ainsi une augmentation de 33 % par rapport au bénéfice net de 80 millions de dollars l'année précédente qui a donné lieu à un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 16,8 %. Ces excellents résultats ont été obtenus grâce à la croissance des affaires, aux gains sur les placements et aux résultats techniques favorables au titre des réclamations.

La Compagnie a également maintenu une solide situation de capital, en déclarant un ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (MCCSR) de 231 %. Les capitaux propres des titulaires de contrat avec participation de l'Assurance vie Équitable, l'une des mesures importantes de la stabilité financière d'une compagnie mutuelle d'assurance vie, ont augmenté de 18 % passant de 580 millions de dollars à la fin de l'exercice 2016 pour atteindre 686 millions de dollars en 2017.

« Nous sommes fiers d'annoncer ces résultats extraordinaires, a déclaré le président-directeur général de l'Assurance vie Équitable, M. Ronald Beettam. Notre succès financier est le fruit de notre engagement continu visant une croissance rentable et de notre capacité d'évoluer dans un cadre de réglementation et un contexte économique changeants afin de produire des résultats exceptionnels sur tous les plans. »

La réussite financière de l'Assurance vie Équitable est attribuable à une très forte croissance et une approche prudente à l'égard des placements. La Compagnie est parvenue à un nouveau sommet se chiffrant à 1,2 milliard de dollars au titre des primes et des dépôts et a dépassé les 4,1 milliards de dollars d'actif sous gestion. Tout comme au cours des années précédentes, le portefeuille de placements de l'Assurance vie Équitable a aussi connu un excellent rendement; ce qui fait foi de la constance de sa stabilité.

La croissance a été soutenue par des ventes importantes mesurées par les nouvelles primes annualisées et les nouveaux dépôts. En particulier, les secteurs de l'assurance vie et l'assurance maladie complémentaire individuelles ont connu une année excellente en déclarant des ventes qui s'élèvent à 101 millions de dollars, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à 2016. Le secteur de l'assurance collective a terminé l'année avec des ventes de l'ordre de 45 millions de dollars. Le secteur de l'épargne-retraite, quant à lui, a établi un nouveau record de 311 millions de dollars, représentant ainsi une augmentation de 11,9 % par rapport à l'année précédente.

« Nous envisageons l'année prochaine en toute confiance et nous continuons sur notre lancée en ce sens en misant sur la constance d'une croissance profitable et la stabilité financière, a ajouté M. Beettam. Tout au long de l'année 2017, notre équipe a fait preuve de sa détermination et de son engagement inébranlables qui ont permis de réaliser les objectifs de la Compagnie; c'est grâce à ces efforts déployés que toutes ces réalisations ont été possibles. »

Faits saillants financiers de 2017

Bénéfice net atteignant 106 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 16,8 %.

Solide capital, mesuré selon le MMPRCE, avec un ratio de 231 % à la fin de l'exercice.

Hausse des capitaux propres des titulaires de contrat atteignant 686 millions de dollars.

Hausse de 14,6 % des primes et des dépôts atteignant 1,2 milliard de dollars.

Ventes records en assurance individuelle de 101 millions de dollars et en épargne-retraite de 311 millions de dollars.

Accroissement de l'actif sous gestion de 11 % atteignant 4,1 milliards de dollars.

Prestations et paiements versés aux titulaires de contrat s'élevant à 694 millions de dollars.

Hausse de 32,5 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation s'établissant à 27,2 millions de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui leur importe le plus. Nous travaillons en collaboration avec des conseillers indépendants afin d'offrir des solutions en matière d'assurance individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective pour satisfaire à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Nous possédons la connaissance, l'expérience et la compétence afin de trouver des solutions qui vous conviennent. Nous sommes sympathiques, attentionnés et intéressés à vous aider. La Compagnie est la propriété de ses titulaires de contrat avec participation et non d'actionnaires, ce qui nous permet de nous concentrer sur vos intérêts et vous fournir un service personnalisé, la sécurité et le mieux-être.

www.equitable.ca/fr

SOURCE Assurance vie Équitable du Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 18:00 et diffusé par :