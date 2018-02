Le ministre délégué aux Affaires maritimes décoré de l'Ordre du Mérite Maritime







QUÉBEC, le 13 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Lors de sa première mission à Saint-Pierre-et-Miquelon, les 1er et 2 février 2018, le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, a reçu le grade d'officier de l'Ordre du Mérite Maritime français, des mains de la ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin.

La médaille de l'Ordre du Mérite Maritime vise à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens français et étrangers qui se sont distingués par leurs actions ou leur apport au milieu maritime. M. D'Amour a reçu cette récompense en reconnaissance de son apport, par la création de la Stratégie maritime du Québec, à l'essor et au rayonnement de l'industrie maritime à l'échelle internationale, particulièrement en France.

« Cette reconnaissance me touche au plus haut point! La première Stratégie maritime de l'histoire du Québec nous a permis de réaliser de grands chantiers au Québec, mais également sur le plan international. Cette récompense, je la partage avec les membres de mon gouvernement, du Secrétariat aux affaires maritimes, les acteurs de l'industrie maritime d'ici, ainsi qu'avec tous les gens de mon comté, qui font que le Québec est, plus que jamais, une nation maritime synonyme d'innovation et de développement économique durable. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre de la région du Bas-Saint-Laurent.

Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie maritime, ou pour la consulter, visitez le www.strategiemaritime.gouv.qc.ca.

