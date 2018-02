Chiffres de trafic de Fraport - Janvier 2018 : Fraport débute la nouvelle année avec une forte croissance







FRANCFORT, Allemagne, Feb. 13, 2018 /PRNewswire/ -- FRA/emk-rap ? L'aéroport de Francfort (FRA) demeure sur une voie de croissance en cette nouvelle année. En janvier 2018, la plus importante antenne aéroportuaire d'Allemagne a enregistré 4 549 717 passagers (hausse de 7,6 %). Une fois encore, le trafic européen a été le principal facteur de croissance, avec une hausse de 12,6 %, tandis que le trafic intercontinental a augmenté de 2,6 %. Le volume de marchandises (fret aérien + courrier aérien) à l'aéroport de Francfort a augmenté de 1,3 %.

Les mouvements d'avions ont même surpassé la croissance du nombre de passagers du FRA, augmentant de 8,6 % pour atteindre 36 816 décollages et atterrissages, un résultat principalement attribuable au trafic européen. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a augmenté de 6,5 % pour atteindre environ 2,3 millions de tonnes métriques.

Les aéroports du groupe Fraport ont largement enregistré des performances de trafic positives en janvier 2018. L'aéroport de Ljubljana (LJU) dans la capitale slovène a réalisé une hausse de 12,3 % totalisant 100 375 passagers. Le portefeuille international de Fraport comprend désormais les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) depuis le début de l'année. Avec un total combiné de quelque 1,3 million de passagers et une hausse de 0,4 %, le trafic au FOR et au POA est resté stable au cours du mois de référence.

Ensemble, les 14 aéroports régionaux grecs ont publié un ralentissement de 5,1 % du trafic pour un total de 549 506 passagers. Ceci est principalement dû aux travaux de rénovation du système de pistes à l'aéroport de Thessaloniki (SKG), l'aéroport le plus fréquenté de Fraport en Grèce, qui a enregistré 309 586 passagers au cours du mois de référence (baisse de 12,2 %). Après SKG, le deuxième et le troisième aéroports les plus fréquentés étaient Rhodes (RHO) avec 58 673 passagers (hausse de 6,3 %) et Chania (CHQ) avec 43 255 passagers (baisse de 36,2 %).

À l'aéroport de Lima (LIM), capitale du Pérou, le trafic a augmenté de 9,3 % pour atteindre environ 1,8 million de passagers.Les aéroports Fraport Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) sur la côte bulgare de la mer Noire, ont accueilli, combinés, quelque 72 905 passagers, en hausse de 85,4 %. Accueillant 800 077 voyageurs aériens, l'aéroport d'Antalya (AYT) sur la côte turque a enregistré un gain de 18,4 %, poursuivant ainsi son rebond en janvier 2018. Dans le nord de l'Allemagne, l'aéroport de Hanovre (HAJ) a desservi 321 703 passagers (hausse de 7,0 %). L'aéroport de Saint-Pétersbourg (LED), en Russie, a enregistré une hausse de 9,8 % du traffic pour atteindre environ 1,1 million de passagers. Le festival du Nouvel An chinois se déroulant plus tard cette année, l'aéroport de Xi'an (XIY) est resté proche du niveau de l'année précédente avec quelque 3,3 millions de passagers en janvier 2018 (baisse de 0,1 %).

Aéroports du groupe Fraport1

Janvier 2018





Cumul année (CA) 2018









Part de Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Aéroports totalement consolidés Fraport (%) Mois ? (%) Mois ? (%) Mois ? (%) CA ? (%) CA ? (%) CA ? (%) FRA Francfort Allemagne 100,00 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 100 375 12,3 1 016 18,0 2 465 11,4 100 375 12,3 1 016 18,0 2 465 11,4 Fraport Brésil 100,00 1 297 288 0,4 5 098 31,2 12 867 10,9 1 297 288 0,4 5 098 31,2 12 867 10,9 FOR Fortaleza Brésil 100,00 594 251 -5,6 2 974 19,4 5 235 2,3 594 251 -5,6 2 974 19,4 5 235 2,3 POA Porto Alegre Brésil 100,00 703 037 6,0 2 124 52,2 7 632 17,7 703 037 6,0 2 124 52,2 7 632 17,7 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 549 506 -5,1 n.d. n.d. 5 874 -7,8 549 506 -5,1 n.d. n.d. 5 874 -7,8 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 409 740 -7,9 n.d. n.d. 4 009 -9,2 409 740 -7,9 n.d. n.d. 4 009 -9,2 CFU Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 19 603 31,3 n.d. n.d. 372 78,8 19 603 31,3 n.d. n.d. 372 78,8 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 43 255 -36,2 n.d. n.d. 308 -43,0 43 255 -36,2 n.d. n.d. 308 -43,0 EFL Céphalonie Grèce 73,40 1 890 6,1 n.d. n.d. 77 1,3 1 890 6,1 n.d. n.d. 77 1,3 KVA Kavala Grèce 73,40 32 428 > 100,0 n.d. n.d. 380 > 100,0 32 428 > 100,0 n.d. n.d. 380 > 100,0 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 329 8,6 n.d. n.d. 66 -19,5 329 8,6 n.d. n.d. 66 -19,5 SKG Thessalonique Grèce 73,40 309 586 -12,2 n.d. n.d. 2 696 -17,1 309 586 -12,2 n.d. n.d. 2 696 -17,1 ZTH Zante Grèce 73,40 2 649 -2,9 n.d. n.d. 110 -14,1 2 649 -2,9 n.d. n.d. 110 -14,1 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce B 73,40 139 766 4,5 n.d. n.d. 1 865 -4,8 139 766 4,5 n.d. n.d. 1 865 -4,8 JMK Mykonos Grèce 73,40 2 309 -75,4 n.d. n.d. 61 -62,3 2 309 -75,4 n.d. n.d. 61 -62,3 JSI Skiathos Grèce 73,40 873 40,1 n.d. n.d. 40 17,6 873 40,1 n.d. n.d. 40 17,6 JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 30 389 8,8 n.d. n.d. 300 -1,3 30 389 8,8 n.d. n.d. 300 -1,3 KGS Kos Grèce 73,40 17 363 63,6 n.d. n.d. 319 29,1 17 363 63,6 n.d. n.d. 319 29,1 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 20 236 -2,6 n.d. n.d. 327 -4,4 20 236 -2,6 n.d. n.d. 327 -4,4 RHO Rhodes Grèce 73,40 58 673 6,3 n.d. n.d. 584 -3,9 58 673 6,3 n.d. n.d. 584 -3,9 SMI Samos Grèce 73,40 9 923 7,3 n.d. n.d. 234 -10,7 9 923 7,3 n.d. n.d. 234 -10,7 LIM Lima Pérou2 70,01 1 824 375 9,3 24 915 -1,2 16 499 9,4 1 824 375 9,3 24 915 -1,2 16 499 9,4 Fraport Twin Star 60,00 72 905 85,4 861 -50,6 801 33,5 72 905 85,4 861 -50,6 801 33,5 BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 13 043 24,1 856 -47,9 195 -6,7 13 043 24,1 856 -47,9 195 -6,7 VAR Varna Bulgarie 60,00 59 862 > 100,0 4 -95,4 606 55,0 59 862 > 100,0 4 -95,4 606 55,0





























Aéroports consolidés par mise en équivalence2























AYT Antalya Turquie 51,00 800 077 18,4 n.d. n.d. 5 440 6,8 800 077 18,4 n.d. n.d. 5 440 6,8 HAJ Hanovre Allemagne 30,00 321 703 7,0 1 894 17,0 4 853 1,4 321 703 7,0 1 894 17,0 4 853 1,4 LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 079 174 9,8 n.d. n.d. 11 328 7,7 1 079 174 9,8 n.d. n.d. 11 328 7,7 XIY Xi'an Chine 24,50 3 308 664 -0,1 25 549 14,7 25 565 -0,3 3 308 664 -0,1 25 549 14,7 25 565 -0,3

Aéroport de Francfort3











Janvier 2018 Mois ? (%) CA 2018 ? (%) Passagers 4 549 717 7,6 4 549 717 7,6 Marchandises (fret et courrier aériens) 170 686 1,3 170 686 1,3 Mouvements d'avions 36 816 8,6 36 816 8,6 MTOW (en tonnes métriques)4 2 336 738 6,5 2 336 738 6,5 PAX/vol-PAX5 132,5 -1,3 132,5 -1,3 Coefficient d'occupation (%) 72,8

72,8

Taux de ponctualité (%) 78,3

78,3











Aéroport de Francfort Part de passagers ? %6 Part de passagers ? %6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 59,8 11,3 59,8 11,3 Allemagne 11,0 5,5 11,0 5,5 Europe (hors Allemagne) 48,9 12,6 48,9 12,6 Europe de l'Ouest 40,5 12,2 40,5 12,2 Europe de l'Est 8,4 14,8 8,4 14,8 Vols intercontinentaux 40,2 2,6 40,2 2,6 Afrique 4,9 8,1 4,9 8,1 Moyen-Orient 6,4 0,0 6,4 0,0 Amérique du Nord 11,8 1,6 11,8 1,6 Amérique centrale et du sud 4,8 -1,3 4,8 -1,3 Extrême-Orient 12,2 4,6 12,2 4,6 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Definitions : 1 Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ; 2 Données préliminaires ; 3 Trafic commercial et non commercial : Passagers (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, en tonnes métriques), Mouvements (arr. + dép.) ; 4 Trafic entrant uniquement ; 5 Trafic régulier et charter ; 6 Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + courrier

Fraport AG

Torben Beckmann Tél. : +49-69-690-70553 Communications du groupe E-mail : t.beckmann@fraport.de Relations avec les médias Site Internet : http://www.fraport.com/ 60547 Francfort, Allemagne Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

