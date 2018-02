Le Groupe Gorski et Yoga Jeans lanceront une collection de vêtements unique mariant fourrure et denim







Le Groupe Gorski élargit son réseau de collaboration avec des fournisseurs stratégiques lors de l'événement MAGIC à Las Vegas

MONTRÉAL, le 13 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe Gorski, société à croissance rapide établie à Montréal et proposant des vêtements d'extérieur haut de gamme et des fourrures, a conclu avec Yoga Jeans, le plus important fabricant de denim au Canada, une entente visant la co-conception et la production d'une collection dernier cri unique de blousons de denim ornés de fourrure qui sera lancée à l'automne 2018. La société intensifie également ses collaborations transfrontalières avec ses nombreux fournisseurs à New York.

Ces ententes, qui totalisent 500?000 $ en engagements initiaux, ont été annoncées lors de l'événement MAGIC à Las Vegas, la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord, en présence de Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, de Debbie Zakaib, directrice générale de mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, et d'Eric Wazana, président de Yoga Jeans.

«?En renforçant sa collaboration et ses synergies avec de grands noms de la mode, le Groupe Gorski est bien placé pour poursuivre sa croissance en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde?», soutient Leonard Gorski, président et chef de la direction du Groupe Gorski et membre du conseil d'administration de mmode.

MM. Gorski et Wazana codirigent d'ailleurs la présente mission de l'industrie de la mode montréalaise sous la bannière «?MontréalStyle?» lors de l'événement MAGIC d'UBM.

«?Cette fantastique initiative a permis de créer des synergies et a galvanisé tout l'écosystème montréalais de la mode, note M. Gorski. Grâce au soutien d'Export Québec, plus de 60 entreprises montréalaises ont joint leurs forces pour présenter la créativité, l'innovation et les retombées économiques de notre industrie et nouer des liens commerciaux.?»

Dans la foulée des retombées économiques de cette mission, le Groupe Gorski accroît sa collaboration numérique avec Summit-Tech, entreprise de haute technologie montréalaise, en vue de développer une solution numérique enrichissant l'expérience client, appuyée par des systèmes de soutien en magasin à la fine pointe. De plus, la société déploiera le progiciel de gestion intégrée (ERP) Momentis dans le cadre de son développement omnicanal.

Partie intégrante de sa stratégie numérique et de son investissement dans les nouvelles technologies et l'innovation, le Groupe Gorski créera quatre postes et doublera la superficie de son siège social à Montréal en vue d'offrir un milieu de travail dynamique à son équipe croissante. Les nouveaux postes sont les suivants : créateur de mode, coordonnateur Web, concepteur graphiste Web et spécialiste du marchandisage. À cet effet, le Groupe Gorski collabore avec le Collège Lasalle, autre participant de la mission Montréal Style mission.

«?Je remercie chaleureusement l'équipe d'Export Québec pour sa précieuse expertise ainsi que son dévouement à alimenter le secteur de la mode montréalaise, affirme M. Gorski. Elle guide et soutient les nombreuses entreprises privées ainsi que les grandes institutions montréalaises pour faire de Montréal une destination mode de calibre mondial.?»

À propos du Groupe Gorski

Établi à Montréal, le Groupe Gorski est une marque de mode haut de gamme créant des collections sophistiquées pour hommes et femmes, notamment des jackets de duvet ornés de fourrure, des cachemires et des accessoires garnis de fourrures, des shearlings et des fourrures de soirée modernes.

Les collections Gorski se vendent dans les établissements les plus prestigieux du monde, dont les grands magasins Neiman Marcus et leur plateforme NeimanMarcus.com, ainsi que dans les boutiques Last Call aux États-Unis. Au Canada, les vêtements Gorski sont proposés chez Holt Renfrew, Ogilvy et dans d'autres boutiques. Découvrez ses collections à www.GorskiGroup.com et sur les médias sociaux @gorskiouterwear.

