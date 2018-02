À l'occasion de La Saint-Valentin, merci du fond du coeur







CALGARY, le 13 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, juste à temps pour la Saint-Valentin, WestJet et la Fondation David Foster, partenaire caritatif de WestJet tient aux enfants, ont uni leurs efforts pour publier une vidéo mettant en vedette une jeune femme âgée de 16 ans reconnaissante après avoir reçu une transplantation cardiaque, et encouragent les Canadiens à signer une carte de donneurs pour s'inscrire en tant que donneurs d'organes. Pour visionner la vidéo, veuillez cliquer ici.

La vidéo intitulée WestJet Thanks : From the heart (merci, du fond du coeur) présente une jeune danseuse ayant reçu une transplantation cardiaque, au moment où elle remercie sa troupe de danse à Fredericton, au Nouveau-Brunswick pour lui avoir donné la force et le soutien nécessaires tout au long du parcours relatif à sa transplantation. C'est alors qu'entre Blake McGrath, chorégraphe, danseur et chanteur canadien de renom. Son arrivée permet à Alyssa de surprendre les membres de sa troupe, et fait battre leurs coeurs d'enthousiasme. Pour en apprendre plus sur la transplantation qui a sauvé la vie d'Alyssa, veuillez visiter le blogue de WestJet (en anglais).

« À l'occasion de la Saint-Valentin, WestJet vous invite à regarder l'histoire d'Alyssa, et, tout comme moi, à partager votre décision de devenir un donneur et remplir une carte de donneurs, a affirmé Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Ainsi, vous pourrez permettre à davantage d'enfants de recevoir le cadeau de la vie afin qu'ils puissent reprendre leurs activités favorites. Par l'entremise du programme WestJet tient aux enfants, nous sommes déterminés à appuyer nos partenaires comme la Fondation David Foster en offrant le transport par avion gratuitement, ce qui permet d'atténuer une partie du fardeau financier que représentent les déplacements des enfants vers leurs rendez-vous médicaux, et d'assurer que les familles d'enfants qui reçoivent une transplantation cardiaque soient réunies pendant cette opération salvatrice. »

« Des projets communs entre notre organisme et WestJet, comme cette formidable expérience avec Alyssa, nous rappellent que notre partenariat avec WestJet tient aux enfants va bien au-delà d'une relation caritative, a déclaré Michael Ravenhill, directeur général de la Fondation David Foster. La Fondation David Foster considère l'équipe de WestJet comme des membres de sa famille éloignée, et lorsque nous unissons nos efforts, il n'y a aucune limite aux moments mémorables que nous pouvons offrir aux Canadiens qui en ont besoin d'un océan à l'autre. »

« Mon association avec WestJet tient aux enfants et la Fondation David Foster afin de surprendre la troupe de danse d'Alyssa a été une expérience vraiment plaisante et dont je suis très fier, a déclaré Blake McGrath, danseur, chorégraphe et chanteur populaire. Ce moment témoigne de la résilience d'Alyssa, et du travail exceptionnel accompli par la Fondation David Foster qui permet aux enfants comme Alyssa de s'épanouir. Je pouvais sentir que les enfants étaient très reconnaissants ».

La reconnaissance réchauffe le coeur. Tout comme l'inscription au don d'organes. Au Canada, chaque province possède son propre système de dons d'organes et de tissus. Pour en apprendre davantage, visitez le site davidfosterfoundation.com (en anglais).

Fondation David Foster

David Foster est un fier citoyen canadien, récipiendaire de l'Ordre du Canada, Officier de l'Ordre du Canada, 50 fois nommé aux Grammy Awards et lauréat de 16 prix Grammy (y compris trois dans la catégorie du producteur de l'année), nommé à trois reprises aux Oscars, lauréat d'un prix Golden Globe, de sept prix Juno, et d'un prix Emmy. De plus, il a l'infime honneur d'avoir son étoile sur l'Allée des célébrités, au Canada et à Hollywood. Il est l'homme aux nombreux succès musicaux, comptant plus d'un demi-milliard d'albums vendus en carrière.

Il a lancé la Fondation David Foster en 1986, dans sa ville natale de Victoria. Partout au Canada, la Fondation David Foster apporte un soutien financier aux familles, permettant de couvrir l'ensemble de leurs dépenses non médicales pendant que leurs enfants reçoivent une transplantation vitale d'organe. Grâce à ses activités annuelles de collecte de fonds et à l'appui généreux de partenaires nationaux comme TELUS, WestJet, Aird & Berlis LLP, la Fondation Honda Canada, OUTFRONT Media Canada et Schnitzer, les familles reçoivent un soutien financier pour les dépenses liées aux déplacements loin de leurs maisons afin d'accompagner leurs enfants pendant la transplantation.

La Slaight Family Foundation, la Newton Glassman Foundation en partenariat avec Catalyst Capital Group Inc., Jim et Sandi Treliving, Tan Sri Francis Yeoh, GAIN Group of Companies et TELUS sont les membres Héritage à vie de la fondation Les partenaires communautaires de la Fondation David Foster comprennent GAIN Group of Companies, Boston Pizza, et l'hôtel Oak Bay Beach.

La Fondation a aussi pour mission de sensibiliser la population au don d'organes et à l'inscription à un système de don d'organes au Canada et aux États-Unis

www.davidfosterfoundation.com

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée la meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ».

