Invitation aux médias - Lancement du livre Introduction à la psychopathologie

C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que Québecor a remis aujourd'hui un don de 15 millions de dollars à la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), dans le cadre de sa campagne majeure de financement « Donnons-nous...

Ce matin, en conférence de presse, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et les autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) ont demandé à...