FileWave, le chef de file en matière de gestion des points d'extrémité multiplateformes, lance la version 12.7 et annonce FileWave Foundry

FileWave lance le portail de formation et de certification en ligne et améliore la solution de gestion des points d'extrémité de premier plan dans l'industrie avec de puissantes nouvelles fonctionnalités

WIL, Suisse, 13 février 2018 /CNW/ - FileWave, le chef de file en matière de gestion des points d'extrémité multiplateformes, lance la version 12.7 de son produit phare en améliorant la solution en ajoutant de puissantes fonctionnalités.

Cette version comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour renforcer les capacités de gestion des points d'extrémité sur macOS, Windows, iOS, Chrome OS et Android. Les administrateurs de FileWave peuvent s'attendre à profiter davantage d'options de personnalisation, de capacités améliorées d'établissement de rapports, des processus optimisés, ainsi que des améliorations sur la sécurité et la vitesse.

De plus, les administrateurs de FileWave auront accès à FileWave Foundry, une nouvelle plateforme de formation et de certification en ligne offrant un accès pratique et selon un rythme personnel à des formations techniques.

FONCTIONNALITÉS DE FILEWAVE 12.7

Custom Fields (domaines personnalisés), une nouvelle fonction de la version 12.7, améliore les capacités déjà approfondies d'inventaire des actifs informatiques et d'établissement de rapports de la solution. Les administrateurs informatiques peuvent désormais introduire des données non découvrables et même dériver ou créer de nouveaux points de données au moyen de scripts.

« Aucun autre produit n'offre l'ampleur et la portée multiplateformes de FileWave », a précisé M. Tim Williams, vice-président de la commercialisation mondiale et de la stratégie des produits. « Quelle meilleure façon de l'améliorer que de donner libre cours à la créativité de nos clients? »

De plus, tous les composants de FileWave axés sur les utilisateurs sont désormais « sans marque », ce qui permet aux organisations d'apposer leurs propres logos et noms. Les utilisateurs ont ainsi la confirmation que ces éléments sont non seulement sécuritaires et approuvés par le service informatique, mais aussi que l'informatique est le parcours le plus rapide pour obtenir ce dont ils ont besoin.

« Nous voulons vraiment que les utilisateurs finaux perçoivent l'informatique comme étant le "bouton facile à utiliser" », a ajouté M. Williams.

FILEWAVE FOUNDRY

FileWave Foundry est une plateforme de formation et de certification en ligne qui offre du matériel de formation régulièrement actualisé, comme des cours, des diapositives, des enregistrements d'écran, ainsi que des exemples pratiques. Les utilisateurs de FileWave Foundry peuvent aussi apprendre à devenir un administrateur certifié FileWave (FileWave Certified Administrator, FCA) par le biais de la plateforme.

Ce nouvel ajout au programme de formation FileWave fournit un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des outils d'apprentissage depuis n'importe quels lieux et appareils, ce qui permet aux utilisateurs d'apprendre à leur propre rythme. Les 101 niveaux d'outils d'apprentissage de FileWave Foundry sont tous gratuits pour les clients actuels. Des abonnements mis à jour sont disponibles pour le contenu de niveau plus élevé.

M. Tony Keller, le responsable mondial de la formation et de la certification de FileWave, a expliqué comme suit : « Nous avons conçu Foundry, car nous savons combien d'administrateurs informatiques ne peuvent prendre de vacances et encore moins participer à des séances de formation. Il semble que la devise informatique universelle aujourd'hui est d'accomplir plus avec moins. Foundry a été conçu pour rendre possibles les formations à nouveau. »

Pour en savoir plus sur FileWave 12.7 ou FileWave Foundry, ou encore pour télécharger une version d'essai gratuite, veuillez consulter www.filewave.com.

À PROPOS DE FILEWAVE

Fondée en 1992, FileWave offre aux entreprises, aux établissements scolaires et aux organismes gouvernementaux partout dans le monde un logiciel de gestion de point d'extrémité multiplateforme pour le processus de cycle de vie informatique complet. FileWave augmente la productivité des services informatiques surchargés en éliminant le « point pivotant » parmi les solutions à plateforme unique, en simplifiant les processus complexes grâce à une interface intuitive et une automatisation intelligente. Cette solution complète prend en charge à la fois les appareils de bureau et les appareils mobiles sur macOS, Windows, iOS, Chrome OS et Android.

FileWave est basée à Wil en Suisse et son siège social aux États-Unis se trouve à Indianapolis dans l'Indiana.

Coordonnées

Jason Noel

FileWave

(888) 345-3928

pr@filewave.com

SOURCE FileWave

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 14:38 et diffusé par :