Le Bureau Veritas confirme la certification ISO 9001 de Makheia et souligne l'expertise et la rigueur de gestion de projets de ses équipes

Makheia a brillamment réussi son audit de suivi, faisant du Groupe un des rares acteurs du marché à être certifié sur l'ensemble de ses métiers : du planning stratégique à la production de contenus. Au titre des points forts : l'expertise et la grande rigueur des différentes équipes auditées, notamment dans la gestion de projets. Pour chacun des 200 collaborateurs du Groupe, la qualité est concrète et perceptible à tout moment, elle est synonyme de compétence, de rigueur et d'organisation, et est saluée par les baromètres professionnels : 85% de clients satisfaits* (toutes prestations confondues).

Mais le Bureau Veritas a également souligné la qualité de l'analyse Swot du Groupe, analyse indispensable des opportunités, mais également des risques, que l'entreprise doit identifier et traiter.

Au titre des atouts : des expertises fortes (maitrise des écosystèmes digitaux complexes, stratégie de marque, production de contenus, gestion des médias sociaux et intégration transversale de la data etc...), une place affirmée dans le club très fermé des premiers acteurs indépendants français, une marque unique et forte et un bon équilibre du capital client, notamment avec trois secteurs : luxe, banque-assurance et automobile de poids égal.

Au titre des risques, bien identifiés par le Groupe et son système qualité : une paupérisation des métiers - si la baisse régulière des prix de ventes du marché n'est pas stoppée - une concentration accélérée du secteur qui modifie les « champs » de concurrence, ou encore l'évolution permanente des technologies, qui nécessite des investissements réguliers et de plus en plus importants, comme par exemple, les techniques d'IA sur lesquels Makheia a commencé a investir depuis 2 ans.

Le périmètre de la certification porte à la fois sur le conseil et l'analyse stratégique de contenus de marque, et sur la conception, la réalisation et la diffusion de médias d'entreprise. Elle est valable jusqu'en 2020.

*Source : Baromètre BVA-Limelight 2016.

