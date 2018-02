Engagez-vous lors de la Journée nationale des piles et des batteries







Une journée de sensibilisation stimulant l'engagement des consommateurs au recyclage des piles et des batteries

TORONTO et ATLANTA, le 13 février 2018 /CNW/ - Appel à Recycler®, le plus grand organisme de gestion responsable et de recyclage des piles et des batteries en Amérique du Nord, invite les consommateurs du Canada et des États-Unis à Sonner la charge, à l'occasion de la Journée nationale des piles et des batteries (le 18 février). La journée annuelle de sensibilisation demande aux consommateurs et aux organisations de fouiller leurs maisons et leurs bureaux - en particulier les tiroirs fourre-tout, les placards et les garages - pour les piles usagées, qu'ils peuvent apporter à un point de dépôt Appel à Recycler ou devenir un point de dépôt.

Tandis que le recyclage des piles et des batteries est offert toute l'année, la journée nationale des piles et des batteries met en lumière comment elles alimentent notre monde ainsi que la nécessité d'une gestion responsable une fois qu'elles atteignent leur fin de vie. Les recherches démontrent qu'il y a place à l'amélioration: au Canada, 81% des consommateurs sont au courant du recyclage des piles et des batteries, et 58% y participent activement. Aux États-Unis, les deux tiers des consommateurs sont au courant du recyclage des piles et des batteries dans leurs communautés, alors que seulement 41% participent.

Non seulement le recyclage des piles et des batteries est la chose responsable et sûre à faire, il donne également un certain nombre d'avantages, y compris:

La prévention des matières potentiellement dangereuses de nuire à l'environnement

La protection contre les incendies potentiels en gardant les piles et les batteries hors des ordures; et

La conservation de nos ressources précieuses et naturelles.

« Les nombreux avantages que les piles et les batteries apportent renforcent le rôle vital qu'elles jouent dans notre monde », a déclaré Linda Gabor, vice-présidente du marketing et du service à la clientèle pour Appel à Recycler. « Cette liberté de se débrancher vient également avec la responsabilité d'assurer une gestion sécuritaire des piles et des batteries quand elles atteignent leur fin de vie. La journée nationale des piles et des batteries sert de rappel que le recyclage des piles usagées est un moyen pratique et efficace de s'impliquer, pas simplement lors cette journée mais tout au long de l'année ».

Avec l'aide des consommateurs, des membres et des partenaires de collecte, Appel à Recycler a amassé près de 6,3 millions kilogrammes (14 millions de livres) de piles et de batteries en 2017. Grâce à la sensibilisation et à l'engagement continus, l'organisation se réjouit de poursuivre sa mission des 22 dernières années en gardant les piles et les batteries hors des sites d'enfouissement.

À propos d'Appel à Recycler, Inc.

Appel à Recycler, Inc. s'est engagé à protéger et préserver l'environnement à travers la collecte et le recyclage des piles et des batteries usagées auprès des consommateurs. Fondé en 1994, l'organisme à but non lucratif oeuvre en collaboration avec ses partenaires pour offrir son programme de recyclage de piles et de batteries aux consommateurs partout au Canada et aux États-Unis. Visitez appelarecycler.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter ou LinkedIn.

