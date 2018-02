Avis aux médias - Le ministre Hussen célèbre le Jour du drapeau national du Canada lors d'une cérémonie de citoyenneté spéciale à Ottawa







OTTAWA, le 13 févr. 2018 /CNW/ - Dans le cadre des activités visant à souligner le Jour du drapeau national du Canada, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 20 nouveaux citoyens lors d'une cérémonie de citoyenneté spéciale qui aura lieu au bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Ottawa.

Notre drapeau national a été hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement le 15 février 1965 et fête cette année ses 53 ans. La feuille d'érable est devenue le symbole le plus connu de notre pays et identifie le Canada et les Canadiens dans le monde.

Date : Le jeudi 15 février 2018

Heure : 10 h 30 (heure locale)

Endroit :

IRCC Ottawa, salle de cérémonie

235, rue Queen, niveau C3, Suite 005

Ottawa (Ontario)

K1A 0H5

Notes aux médias :

Les médias doivent arriver au plus tard à 10 h 15.

Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

Après la cérémonie, les nouveaux citoyens, leurs familles et d'autres invités seront priés à se rendre sur la Colline du Parlement pour la cérémonie de levée du drapeau pour souligner le jour du drapeau national du Canada .

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 12:39 et diffusé par :