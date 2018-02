Don de 110 000 $ au programme Belle et bien dans sa peau







MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2018 /CNW/ - La Saint-Valentin est arrivée plus tôt pour le programme Belle et bien dans sa peau, grâce à deux généreux dons, un de 100 000 $ de la Fondation caritative Mary Kay Ash et un autre de 10 000 $ de Mary Kay Canada. Le don corporatif est le fruit d'une initiative unique appelée Mardi je donne voulant que la Compagnie donne un montant égal aux dons reçus entre le 28 novembre et le 31 décembre.

Dee Dias, présidente et chef de la direction du programme Belle et bien dans sa peau était sur place pour accepter ces dons importants.

« Nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de la communauté et de plus de donateurs pour investir dans notre programme, afin d'aider davantage de femmes. Nous sommes très reconnaissantes du partenariat établi entre notre organisme et Mary Kay Canada et sa Fondation », dit Mme Diaz. « Ces dons nous permettront de continuer à offrir gratuitement, à travers le pays, des ateliers de deux heures à des femmes afin qu'elles puissent retrouver cette partie d'elles-mêmes qu'elles croient avoir perdue pendant leur combat contre le cancer. »

Belle et bien dans sa peauMD a pour mission d'apprendre aux Canadiennes vivant avec le cancer des techniques de maquillage spéciales leur permettant d'estomper les effets secondaires esthétiques de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Plus de 50 % des bénévoles de Belle et bien dans sa peau sont des Conseillères en soins de beauté indépendantes Mary Kay qui animent des ateliers de maquillage dans des hôpitaux et des centres de cancérologie partout au pays. Depuis sa création en 1992, le programme Belle et bien dans sa peauMD a aidé plus de 140 000 femmes touchées par le cancer.

« Nous sommes heureux de donner à Belle et bien dans sa peau un montant de 100 000 $ pour la cinquième année consécutive, ainsi qu'un don de 10 000 $ dans le cadre de notre initiative Mardi je donne. En soutenant une femme, vous aidez les familles et, au bout du compte, toute la communauté. C'est formidable de pouvoir enrichir des vies en donnant en retour », mentionne Dawn Gerry, directrice de la Fondation caritative Mary Kay Ash et directrice nationale du marketing des Cosmétiques Mary Kay ltée.

Depuis longtemps, Mary Kay reconnaît l'importance d'appuyer les femmes qui suivent des traitements contre le cancer par l'intermédiaire du programme Belle et bien dans sa peauMD et de les sensibiliser à la violence conjugale afin de les protéger. Des centaines de Conseillères en soins de beauté indépendantes Mary Kay ainsi que les employés des Cosmétiques

Mary Kay ltée soutiennent la Fondation caritative Mary Kay Ash qui constitue un élément important de l'héritage de la fondatrice de la Compagnie, Mary Kay Ash.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Fondation caritative Mary Kay Ash et pour faire un don, visitez marykay.ca.

À propos de la Fondation caritative Mary Kay Ash

La Fondation caritative Mary Kay Ash, établie au Canada en 2001, poursuit deux missions : soutenir les femmes vivant avec le cancer par le biais du programme Belle et bien dans sa peauMD et aider les survivantes de violence conjugale en offrant des subventions à des refuges pour femmes et à des programmes sociaux communautaires. Depuis 2001, la Fondation a versé plus de 1,3 million de dollars à des refuges et programmes luttant contre la violence familiale, et près de 1 000 000 $ pour aider les femmes subissant des traitements contre le cancer, et ce, partout au Canada. Pour chaque dollar recueilli, 96 cents sont remis à ces deux causes importantes. Pour en savoir plus sur la Fondation caritative Mary Kay Ash, visitez www.marykay.ca.

À propos de Mary Kay

Produits irrésistibles. Présence positive dans la communauté. Opportunité enrichissante. Depuis plus de 50 ans, voici ce que Mary Kay offre. Avec 3 millions de Conseillères en soins de beauté indépendantes et des ventes en gros annuelles mondiales de 3,5 milliards $,

Mary Kay compte parmi les plus grandes marques de cosmétiques du monde et pratique la vente directe dans plus de 35 pays. Découvrez ce que vous aimez en communiquant avec une Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay dans votre région à marykay.ca.

