ENGIE Services annonce l'acquisition d'une entreprise spécialisée en régulation numérique, Les Contrôles AC inc.

ENGIE Services a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition de Les Contrôles AC inc. Avec l'ajout de cette entreprise à son portefeuille, ENGIE Services renforce sa position de chef de file nord-américain en matière de services techniques professionnels spécialisés en intelligence énergétique. Fondée au début des années 90, cette entreprise propose des services complets d'installation, d'intégration et d'optimisation en automatisation de bâtiment, auxquels se greffe un service d'entretien électromécanique incluant les systèmes de régulation. ENGIE Services détenait, depuis plus de 10 ans, une participation de 50 % dans l'entreprise. L'équipe de direction complète continuera à oeuvrer au sein de l'entreprise et celle-ci demeurera une entité autonome au sein d'ENGIE Services.

C'est ce qu'ont annoncé conjointement aujourd'hui Messieurs Jean-Luc Billiani, président-directeur général d'ENGIE Services, Réal Audet, président de Les Contrôles AC inc. et Richard Pinard, président de Les Contrôles AC Montréal inc. Contrôles AC emploie près de 150 personnes réparties dans deux bureaux situés à Laval et à Lévis. Cette acquisition n'entraînera aucune perte d'emploi. Au contraire, les dirigeants anticipent qu'il y aura une expansion des activités de Contrôles AC, ce qui mènera à la création d'emplois.

«?Le besoin de croissance de Contrôles AC et la volonté d'ENGIE Services d'accroitre ses activités commerciales par l'ajout de services complémentaires, jumelés aux bénéfices qui seront générés par la mise en commun de nos activités, ont tous été des facteurs dans le rapprochement entre nos deux entreprises et la conclusion d'une entente finale pour l'acquisition de celle-ci. ENGIE Services accueille avec plaisir tous les employés de Contrôles AC et s'engage à poursuivre les relations d'affaires avec les fournisseurs et les clients actuels de l'entreprise. Contrôles AC est une entreprise qui a toujours misé sur l'excellence et je me réjouis également du fait que les associés de Contrôles AC, dont M. Réal Audet, continueront de travailler au sein de Contrôles AC pour la faire profiter de leur précieuse expertise et de leurs compétences,?» affirme le président-directeur général d'ENGIE Services, M. Jean-Luc Billiani.

« ?L'entreprise se donne aujourd'hui les moyens de continuer de grandir et j'ai la certitude que cette acquisition par ENGIE Services nous permettra de poursuivre notre développement. Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à tous les employés de Contrôles AC et à leur réitérer la confiance que je place en l'avenir alors que nous nous associons avec ENGIE Services, une entreprise qui saura mener Contrôles AC vers de nouveaux succès,?» de déclarer le président et directeur général de Contrôles AC, M. Réal Audet.

« Chez Contrôles AC, nous sommes fiers de nos compétences et sommes stimulés de travailler avec une entreprise qui partage nos valeurs. Notre intégration dans la famille d' ENGIE Services illustre parfaitement cet état d'esprit, a déclaré M. Pinard, président de Contrôles AC, Laval. Je suis heureux de cette acquisition qui renforcera notre quête d'excellence. »

À propos d'ENGIE Services inc.

ENGIE Services est un acteur majeur de l'efficacité énergétique, de la gestion d'installations (facility management) et de l'externalisation pour les entreprises et les collectivités. Nos experts conçoivent, réalisent et gèrent des solutions sur mesure «? intelligentes et durables? » au profit de nos clients allant des aéroports aux parcs à bureaux en passant par les bâtiments industriels et militaires.

ENGIE Services fait partie d'ENGIE en Amérique du Nord qui gère une vaste gamme d'activités en énergie au Canada et aux États-Unis incluant la production d'électricité et par cogénération, la distribution et la vente de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL), la vente d'énergie au détail, ainsi que les services d'optimisation énergétique. ENGIE (anciennement GDF SUEZ) compte plus de 153?000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires, en 2016, de 94,8 milliards $ CA.

À propos de Les Contrôles AC inc.

Contro?les AC offre des services complets d'automatisation en ba?timents dans tous les secteurs d'activite?s. Depuis son incorporation de en mars 1992, son chiffre d'affaires et le nombre d'employe?s en poste ne cesse d'augmenter. Gra?ce a? son e?quipe compose?e de professionnels d'expe?rience ainsi que de recrues talentueuses et de?voue?es posse?dant une formation générale de qualite?, Contrôles AC garantit a? ses clients un contro?le optimal des performances globales de leurs ba?timents. La société adapte continuellement ses services novateurs en automatisation de ba?timent pour les faire e?voluer au rythme des besoins spe?cifiques de la cliente?le et de son marche? qui est en constante expansion.

