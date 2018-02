La collection complète de sous-vêtements pour hommes Gildan est maintenant disponible sur Amazon!







MONTRÉAL, 13 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX:GIL) (NYSE:GIL), l'un des plus importants fabricants et distributeurs de vêtements, de sous-vêtements et de chaussettes au monde, rend disponible pour la première fois sur Amazon la collection complète de sous-vêtements Gildan® pour hommes.



« Nous sommes très heureux que les utilisateurs d'Amazon puissent désormais acheter la collection complète de sous-vêtements pour hommes Gildan® » a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. « Gildan® est rapidement devenue une marque incontournable en matière de sous-vêtements pour hommes sur le marché américain, en offrant constamment aux consommateurs des produits de meilleure qualité à de meilleurs prix, et ce, toujours fabriqués de manière responsable. »

Lancée le 22 janvier, la collection nouvellement disponible sur Amazon comprend des modèles populaires de caleçons, de caleçons boxeurs, de chandails sous-vêtements, de camisoles et de chaussettes fabriqués à partir de coton américain, cultivés de manière durable et récoltés de façon éthique par de fiers agriculteurs américains.

La collection Gildan® pour hommes, qui comprend des modèles incontournables dotés de la technologie d'évacuation de l'humidité CoolSpireMC, vient compléter une gamme de vêtements de sport, de sous-vêtements et de chaussettes Gildan® pour femmes et enfants disponibles sur Amazon.

Achetez maintenant sur http://amzn.to/2DqDsVD

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fournisseurs et détaillants de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil®, Comfort Colors®, American Apparel®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfood®, Secret Silky®, Peds®, MediPeds® et Therapy PlusMC. La Société possède également une licence pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, de même qu'en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. La Société commercialise également ses produits auprès d'un large éventail de détaillants principalement situés aux États-Unis et au Canada. La Société assure aussi la fabrication pour une sélection d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.

Gildan possède et gère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh, et qui sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses clients. Gildan compte plus de 48 000 employés directs à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement à travers sa chaîne d'approvisionnement en lien avec son programme de responsabilité sociale qui fait partie intégrante de la stratégie à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, au www.gildancorp.com et au www.GildanAuthentique.com

Relations avec les investisseurs :

Sophie Argiriou

(514) 343-8815

sargiriou@gildan.com

Relations avec les médias :

Garry Bell

(514) 744-8600

gbell@gildan.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbbd92a7-0867-480c-8a5e-239f0c119b07

