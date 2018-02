NSF International et iNADO s'associent pour protéger les athlètes et les consommateurs contre les risques des suppléments pour le sport







L'Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO, institut des organisations nationales antidopage) et le programme Certified for Sport® de la NSF s'associent pour sensibiliser la population mondiale par rapport aux risques liés aux suppléments et pour fournir des ressources afin de prévenir le dopage non intentionnel

ANN ARBOR, Michigan, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- NSF International, une organisation mondiale de santé publique et de sécurité, a récemment signé un partenariat de deux ans avec l'Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) qui est basé à Bonn en Allemagne. L'iNADO reconnaît, grâce au partenariat, que le programme Certified for Sport® (certifié pour le sport) de la NSF est une ressource inestimable pour aider les athlètes et les consommateurs à éviter les ingrédients potentiellement dangereux et les substances interdites aux athlètes que l'on trouve dans les compléments alimentaires.

Le dopage sportif non intentionnel continue d'être un défi actuel. Les organisations collaboreront pour promouvoir les messages clairs et cohérents soutenant les meilleures pratiques d'antidopage de l'iNADO auprès d'organismes sportifs et gouvernementaux nationaux et internationaux. Le nombre de membres de l'iNADO comprend environ 70 organisations nationales antidopage (ONAD).

« L'iNADO se félicite de faire équipe avec NSF International afin de poursuivre notre objectif commun d'aider les athlètes à être compétitifs de manière plus sûre, saine et propre », a déclaré Graeme Steel, PDG de l'iNADO. « Nous considérons que NSF International est une ressource inestimable pour aider les consommateurs et les athlètes à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent des suppléments. C'est un partenariat naturel que nous soutenons et endossons pleinement auprès de nos membres ainsi que de la communauté sportive. »

Plus de 270 substances interdites sont testées lot par lot dans les suppléments dans le cadre du programme Certified for Sport® de NSF International. Les allégations d'étiquette sont vérifiées et les produits sont testés pour vérifier la formulation. La présence de concentrations nocives de contaminants ou d'ingrédients illicites est également testée dans les produits. Certified for Sport® de NSF International, qui est reconnu comme la « norme d'excellence » en matière de qualité, est recommandée aux États-Unis par la MLB, la NFL, la PGA, la LPGA, le CCES, la CPSDA et la Taylor Hooton Foundation ainsi que par de nombreuses organisations sportives.

L'application Certified for Sport® de la NSF, qui a été récemment mise à jour, offre aux consommateurs et aux athlètes un moyen rapide et pratique de rechercher des produits ayant obtenu la certification Certified for Sport® de la NSF. NSF International présentera la nouvelle application, le 20 mars, lors de sa participation à l'atelier iNADO de Lausanne (Suisse).

« Il y a eu des progrès dans la fabrication de suppléments au cours de la dernière décennie, mais les athlètes continuent d'échouer aux tests de dopage parce qu'ils prennent non intentionnellement des suppléments contaminés par des substances interdites dans leur sport », a déclaré Terence O'Rorke, gestionnaire régional du programme Certified for Sport® de NSF International en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. « Certified for Sport® de NSF offre la meilleure protection possible aux athlètes qui utilisent des suppléments sportifs. En s'associant à l'iNADO, NSF International veut prévenir le dopage non intentionnel et aider à protéger les athlètes et les consommateurs. »

En plus des tests effectués lot par lot sur plus de 270 substances interdites, les produits portant la marque Certified for Sport® de la NSF doivent être produits dans une usine de fabrication inspectée deux fois par an afin d'être conforme aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Certified for Sport®, qui a été introduit sur le marché américain en 2004, est devenu un programme mondialement reconnu pour l'éducation qu'il apporte, sur quatre continents, aux athlètes de haut niveau et aux sportifs amateurs.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme Certified for Sport® de NSF International, veuillez visiter http://www.nsfsport.com/ ou télécharger l'application dans l'App Store pour iPhone ou dans Google Play pour Android.

NSF International (nsf.org) est une organisation internationale de santé publique qui élabore des normes, teste et certifie des produits pour les industries alimentaires, de l'eau, des sciences de la santé et des biens de consommation afin de minimiser les effets néfastes sur la santé et protéger l'environnement. Fondée en 1944, la NSF s'engage à protéger la santé et la sécurité humaines dans le monde entier. NSF International, qui mène des activités dans plus de 170 pays, est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et l'environnement intérieur.

Les services de sciences de la santé de NSF comprennent la formation et l'éducation, la consultation, l'audit, les tests analytiques BPF et BPL, les tests ADN, la certification, la R et D, les orientations réglementaires et la conformité des entreprises par rapport aux normes des secteurs de la pharmaceutique biotechnologique, des dispositifs médicaux, des boissons et de l'eau embouteillés, et ce, tout au long du cycle de vie du produit. La NSF a écrit la seule norme nationale américaine (NSF/ANSI 173) pour la santé et la sécurité des compléments alimentaires. Elle teste et certifie également la conformité de produits par rapport à cette norme.

