Des cadres scolaires honorés pour leur engagement exceptionnel à l'égard de la réussite des élèves

QUÉBEC, le 13 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que se déroulent les Journées de la persévérance scolaire, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) est fière de dévoiler le parcours de quatre gestionnaires dont le leadership, les pratiques novatrices et l'expertise ont fait la différence pour la réussite des élèves, et pour l'efficience du réseau de l'éducation.

Ces cadres scolaires ont été honorés à l'occasion du congrès de l'AQCS, le jeudi 8 février 2018, au Hilton Québec. Les photos sont disponibles sur demande.

Trois lauréats du Prix Cadre scolaire émérite

En partenariat avec l'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) et l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ), l'AQCS a remis pour la première fois les Prix Cadre scolaire émérite, visant à souligner les réalisations des gestionnaires scolaires pour l'excellence des services aux élèves et à la communauté. Trois Prix Cadre scolaire émérite ont été décernés :

Monsieur Gilles Cavanagh, directeur du service des ressources matérielles et du transport scolaire et secrétaire général à la Commission scolaire René-Lévesque

Prix remis par Mme Sylvie Barcelo, sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

M. Cavanagh a une feuille de route de près de 30 ans au sein des services des ressources matérielles, du transport scolaire et du secrétariat général. Ce lauréat s'est illustré par une gestion proactive des bâtiments, ainsi qu'une administration performante du transport scolaire, qui lui a valu 5 fois un prix provincial de la Fédération des transporteurs par autobus. Son leadership stratégique est reconnu de la sphère municipale, puisqu'il a développé des protocoles de partage d'infrastructures, au bénéfice des élèves. M. Cavanagh a mis sur pied un réseau collectif régional de fibre Internet, et a élaboré différentes politiques, notamment pour le développement durable.

Madame Josée Duquette, directrice du service des ressources éducatives de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Prix remis par Mme Esther Lemieux, directrice générale de la Commission scolaire des Navigateurs et représentante de l'ADIGECS

Mme Duquette est une leader pédagogique depuis plus de 30 ans. Son équipe a remporté des prix prestigieux, dont un OCTAS pour l'excellence des FabLab, la fabrication numérique à l'école, et le Grand Prix santé et sécurité du travail du CNESST pour un guide portant sur des mesures d'encadrement à l'école liées à des situations complexes ou d'urgence. Mme Duquette a entre autres déployé le Centre d'expertises professionnelles en psychologie et orthophonie et une école spécialisée pour les élèves présentant des troubles de comportement au secondaire. Elle a élaboré et mis en oeuvre le tout premier programme québécois de l'école publique en douance et créé une douzaine de référentiels pour le personnel des services complémentaires.

Monsieur Michel Savard, directeur de la formation professionnelle à la Commission scolaire de l'Estuaire

Prix remis par M. Rémi Asselin, président de l'AQCS

M. Savard s'est dévoué pour la création de passerelles entre la formation générale aux adultes et la formation professionnelle (FP), en plus de s'impliquer pour concrétiser une approche famille-école-communauté, visant le soutien des compétences parentales. Dans le contexte régional de crise forestière, il a mis à profit l'expertise de son équipe afin de développer d'autres profils de formation en lien, entre autres, avec le domaine minier. Son leadership a permis la rénovation majeure d'un pavillon de FP, et la mise sur pied d'une halte-garderie, pour faciliter le retour aux études de jeunes parents. Actuellement, il travaille sur un projet de réseau de transport donnant aux jeunes du territoire un accès à tous les programmes de FP de sa commission scolaire.

Prix Reconnaissance

L'AQCS a également décerné un Prix reconnaissance à Madame Julie Larouche, régisseure au service du transport scolaire de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Le Prix Reconnaissance est remis depuis 2004, afin de mettre en valeur les contributions d'une ou d'un membre pour le rayonnement de l'AQCS. Mme Larouche est impliquée dans différentes instances de l'organisation : elle est présidente de la Commission professionnelle des services du transport, et vice-présidente de la section Pointe-de-l'Île. Elle est active au Collège des commissions professionnelles ainsi qu'au Conseil général de l'Association, et se démarque dans l'organisation du congrès et des sessions de perfectionnement pour les membres.

À propos de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) regroupe quelque 2?200 gestionnaires oeuvrant au sein des 72 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et représente les cadres du réseau scolaire québécois. Les cadres scolaires occupent des fonctions de conseil, de soutien et d'encadrement dans les centres administratifs des commissions scolaires, dans les centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que dans des écoles primaires et secondaires.

