Surplus RD installe son 26e magasin à Saint-Hubert







LONGUEUIL, Québec, 13 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Surplus RD élargit sa présence sur le territoire de la grande région de Montréal. C'est avec fébrilité que l'entreprise ouvrira les portes de son 26e magasin à Longueuil, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, ce samedi 17 février, dès 10h, afin de répondre à la demande grandissante de la clientèle de la région métropolitaine. Pour célébrer en grand et gâter sa clientèle, les propriétaires offriront un prix de présence aux 50 premiers clients à franchir les portes samedi, ainsi que 50 autres prix le dimanche.



Monsieur Richard Lemieux, copropriétaire, est enthousiaste à l'idée d'ouvrir les portes de la 26e succursale cette fin de semaine! « La ville de Longueuil propose un milieu de vie propice à l'épanouissement des familles en offrant une panoplie de services diversifiés. Surplus RD vient ajouter son offre de produits de qualité à prix abordables aux familles de la région, qui ont préféré opter pour les avantages de la banlieue, à quelques minutes du pôle international de Montréal, où nous avons déjà quatre succursales en opération. »

La philosophie de Surplus RD demeure toujours la même, soit d'offrir des meubles, matelas et électroménagers de qualité neufs, à prix défiant toute compétition au Québec. L'inventaire se compose de produits en provenance de surplus, de fins de lignes, de faillites ou encore de meubles commandés directement au fabricant. De plus, depuis maintenant 4 ans, Surplus RD a pris un virage web avec son nouveau site transactionnel, où on y retrouve plus de 3000 produits neufs. C'est le temps de venir faire des économies au maximum en vous meublant en neuf, car Surplus RD liquide son inventaire à des prix atteignant 20% à 50% de moins que ceux suggérés par le fabricant.

Surplus RD est une compagnie dynamique qui se spécialise dans la liquidation de meubles, matelas et électroménagers au Québec, depuis plus de 13 ans. Surplus RD révolutionne votre expérience d'achat pour des produits de grande valeur, en vous offrant 2 ans de garantie sur son mobilier. Surplus RD est également reconnue pour sa grande expertise dans la gestion des opérations lors de divers évènements de liquidation d'inventaire. Cette compagnie québécoise, dont le siège social est à Victoriaville, compte aujourd'hui plus de 300 employés oeuvrant dans toutes ses installations.

Source :

Philippe Allaire

Directeur Achats et Marketing

819.758.2466 #1005

surplusrd1@gmail.com

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 12:03 et diffusé par :