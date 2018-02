6e édition du festival Montréal joue : plus de 300 activités ludiques du 24 février au 11 mars 2018







Mehdi Bousaidan, humoriste et porte-parole, invite tout

Montréal à jouer et à s'amuser!

MONTRÉAL, le 13 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec le Groupe Banque TD, présentent une programmation des plus amusantes pour la 6e édition du festival Montréal joue, qui se déroulera du 24 février au 11 mars durant la relâche. Petits et grands, les amateurs autant que les pros sont invités à jouer et à s'amuser durant les 16 jours du festival.

« Montréal joue est une formidable occasion de découvrir les jeux de société ou de vidéo en vogue ou qui seront bientôt populaires dans les foyers montréalais, québécois et peut-être dans le monde. Plusieurs de ces jeux ont été réfléchis dans notre ville qui se classe parmi les chefs de file mondiaux dans la conception des jeux vidéo et le milieu du multimédia. Cette incursion grâce une programmation dynamique comme celle de Montréal joue illustre l'accessibilité et l'ouverture qui caractérisent notre réseau de bibliothèques très prisé de la population montréalaise », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le festival Montréal joue est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour de nombreuses familles montréalaises. Ces dernières ont la chance de participer gratuitement à diverses activités ludiques et de découvrir de nouveaux jeux dans leur bibliothèque de quartier. C'est toute une chance d'avoir une telle programmation à proximité et qui permet de découvrir aussi plusieurs institutions de savoir et d'enseignement », ajoute l'élue responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin.

« Pour la TD, la culture est une affaire de coeur. Nous croyons fermement qu'une société dynamique et florissante passe par une culture vivante. C'est pour cette raison que nous nous associons à des partenaires comme les Bibliothèques de Montréal, qui permettent aux Montréalais de vivre une expérience culturelle riche et passionnante », mentionne Annick Laberge, vice-présidente associée, soutien régional, TD Canada Trust.

Jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo seront de nouveau de la partie, témoignant de l'engagement des entreprises des milieux culturels, institutionnels et de l'industrie du jeu vidéo et de société. Pour sa 6e édition, le festival propose plus de 300 activités offertes dans plus de 50 lieux culturels, dont les Bibliothèques de Montréal.

Les organisateurs entendent faire vibrer Montréal pour rendre la relâche inoubliable, aussi bien dans les 45 bibliothèques qu'au Centre Pierre-Charbonneau, à l'Université du Québec à Montréal, à la Grande bibliothèque, au Cégep du Vieux Montréal et dans le Quartier latin de Montréal. Et pas nécessaire d'être un fan ou un passionné du jeu. Plus d'une centaine d'animateurs et de bénévoles sont présents durant tout le festival pour guider les participants et les initier aux multiples jeux.

Pour connaître la programmation complète de Montréal joue, consultez montrealjoue.ca

Le festival Montréal joue 2018, c'est deux grandes séries d'activités. Parmi les incontournables :

Dans les bibliothèques

Les 45 bibliothèques de Montréal proposent une programmation de près de 300 activités ludiques, variées et gratuites qui sauront ravir petits et grands. Montréal joue propose de rassembler toute la famille; ainsi, pour les activités destinées aux enfants, les parents et les grands-parents sont invités à se joindre à eux pour en profiter pleinement.

Nuit des Zombies, le 2 mars de 19 h à 21 h à la bibliothèque Frontenac : un jeu immersif sportif, coopératif et terrifiant. La bibliothèque devient un terrain de jeu gigantesque où les participants sont pourchassés par des hordes de zombies. Sur inscription. Ados 12 à 17 ans .

: un jeu immersif sportif, coopératif et terrifiant. La bibliothèque devient un terrain de jeu gigantesque où les participants sont pourchassés par des hordes de zombies. Sur inscription. Ados 12 à 17 ans Club de conception de jeux TD, du 5 au 9 mars : une invitation à découvrir les dessous de la création d'un jeu vidéo ou de société à la bibliothèque. Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à s'inspirer d'un univers littéraire pour créer des jeux pour la première fois. Activité gratuite, sur inscription dans les 10 bibliothèques participantes. 7 à 12 ans.

une invitation à découvrir les dessous de la création d'un jeu vidéo ou de société à la bibliothèque. Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à s'inspirer d'un univers littéraire pour créer des jeux pour la première fois. Activité gratuite, sur inscription dans les 10 bibliothèques participantes. 7 à 12 ans. Bibliothèque des horreurs, le 9 mars de 18 h à 21 h à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies : les jeunes de la bibliothèque sont invités à se prêter au jeu et à devenir, le temps d'une soirée, des enquêteurs chargés de résoudre une énigme inquiétante. Serez-vous capable de résoudre le mystère? Ados 12 à 17 ans.

les jeunes de la bibliothèque sont invités à se prêter au jeu et à devenir, le temps d'une soirée, des enquêteurs chargés de résoudre une énigme inquiétante. Serez-vous capable de résoudre le mystère? Ados 12 à 17 ans. Défis en bibliothèque, du 24 février au 11 mars : venez participer aux nombreux défis lancés à votre bibliothèque de quartier! Quelle bibliothèque remportera le plus de points et sera championne de cet affrontement ludique? Dans les 45 bibliothèques. Ouvert à tous.

: venez participer aux nombreux défis lancés à votre bibliothèque de quartier! Quelle bibliothèque remportera le plus de points et sera championne de cet affrontement ludique? Dans les 45 bibliothèques. Ouvert à tous. Caravanes ludiques, du 24 février au 11 mars : des animations de jeux de société, de jeux vidéo et de jeux de rôles dans les bibliothèques tout au long du festival! Consultez la programmation des bibliothèques pour plus de détails. Dans les 45 bibliothèques. Ouvert à tous.

Les grands événements

Propolis, du 22 au 25 février et du 1er au 4 mars, de 17 h à 23 h, à la Promenade des Artistes, rue Emery : plongez dans une installation interactive et ludique inspirée du fonctionnement d'une ruche. Pour y jouer, chaque joueur récolte différents ingrédients nécessaires à la formation d'une substance dépolluante, et ce, un geste à la fois, afin d'accomplir un effort collectif! Entrée gratuite, ouvert à tous.

plongez dans une installation interactive et ludique inspirée du fonctionnement d'une ruche. Pour y jouer, chaque joueur récolte différents ingrédients nécessaires à la formation d'une substance dépolluante, et ce, un geste à la fois, afin d'accomplir un effort collectif! Entrée gratuite, ouvert à tous. Jeux vidéo de Montréal, le 24 février de 12 h à minuit, au coeur des sciences de l'UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest) : une invitation à découvrir en famille ou entre amis le jeu vidéo montréalais et québécois! Jeux vidéo indépendants, réalité virtuelle, consoles, jeux mobiles, arcades et ateliers sont proposés. Entrée gratuite, ouvert à tous, pour la première fois!

(200, rue Sherbrooke Ouest) : une invitation à découvrir en famille ou entre amis le jeu vidéo montréalais et québécois! Jeux vidéo indépendants, réalité virtuelle, consoles, jeux mobiles, arcades et ateliers sont proposés. Entrée gratuite, ouvert à tous, pour la première fois! Musée interactif du jeu vidéo, le 25 février de 10 h à 17 h à la Grande Bibliothèque : Nostalgique? Curieux? Passionné de jeux vidéo de toutes sortes? Venez découvrir ou retrouver des jeux, consoles et micro-ordinateurs d'une autre époque! Animation et parcours ludique sur l'histoire du jeu vidéo! Entrée gratuite, ouvert à tous.

Nostalgique? Curieux? Passionné de jeux vidéo de toutes sortes? Venez découvrir ou retrouver des jeux, consoles et micro-ordinateurs d'une autre époque! Animation et parcours ludique sur l'histoire du jeu vidéo! Entrée gratuite, ouvert à tous. Gaymer Knight, le 27 février de 17 h à 3 h au Meltdown (2035, rue Saint-Denis ): soirée de jeux vidéo avec Montreal Gaymer. Entrée gratuite, 18 ans et plus.

(2035, rue ): soirée de jeux vidéo avec Montreal Gaymer. Entrée gratuite, 18 ans et plus. Artcade, le 2 mars de 17 h à 22 h à l'Université Concordia (1515, rue Sainte-Catherine Ouest) : Jeux alternatifs! Jeux expérimentaux! Jeux étranges! Nous les avons tous! Des jeux vidéo expérimentaux, alternatifs, ou juste complètement champ gauche? Venez découvrir la scène underground au sommet du EV Building, à l'Université Concordia. Vous aurez droit à une sélection de petits jeux conçus par des développeurs de Montréal, qu'ils soient indépendants, chercheurs ou hobbyistes. Ouvert à tous.

(1515, rue Sainte-Catherine Ouest) : Jeux alternatifs! Jeux expérimentaux! Jeux étranges! Nous les avons tous! Des jeux vidéo expérimentaux, alternatifs, ou juste complètement champ gauche? Venez découvrir la scène underground au sommet du EV Building, à l'Université Concordia. Vous aurez droit à une sélection de petits jeux conçus par des développeurs de Montréal, qu'ils soient indépendants, chercheurs ou hobbyistes. Ouvert à tous. Draconis : jeux de rôle de Montréal, le 2 mars de 18 h 30 à 22 h 30, le 3 mars de 10 h à 23 h, le 4 mars de 10 h 30 à 19 h au Cégep du Vieux Montréal : plusieurs tableaux de jeux de rôles d'une durée de 3 à 4 heures proposés à tous, ateliers d'initiation, activité Grandeur Nature, bazar et plus encore! Entrée gratuite, ouvert à tous.

plusieurs tableaux de jeux de rôles d'une durée de 3 à 4 heures proposés à tous, ateliers d'initiation, activité Grandeur Nature, bazar et plus encore! Entrée gratuite, ouvert à tous. Nuit blanche dans le Quartier latin présentée par EA Motive Studios, le 3 mars dès 20 h sur la rue Saint-Denis : EA Motive Studios et leurs collaborateurs proposent plusieurs activités de jeux. Cabine de jeux vidéo, quiz, jeux géants, installations interactives ludiques, activités sportives en mettront plein la vue! Entrée gratuite, ouvert à tous.

EA Motive Studios et leurs collaborateurs proposent plusieurs activités de jeux. Cabine de jeux vidéo, quiz, jeux géants, installations interactives ludiques, activités sportives en mettront plein la vue! Entrée gratuite, ouvert à tous. Métiers du jeu vidéo, le 10 mars à la Grande Bibliothèque : conférence et atelier sur les métiers du jeu vidéo. Programmation et design avec les ados au Square de la Grande Bibliothèque. Entrée gratuite, ados 12 à 17 ans.

conférence et atelier sur les métiers du jeu vidéo. Programmation et design avec les ados au Square de la Grande Bibliothèque. Entrée gratuite, ados 12 à 17 ans. Jeux de Société de Montréal, du 8 au 11 mars au Centre Pierre-Charbonneau : participez au plus grand événement de jeux de société au Québec! Montréal joue et le Randolph invitent les citoyens à venir en grand nombre découvrir les jeux de société, la zone de jeu d'évasion, les tournois et de nombreuses activités! Plus de 500 jeux de société mis à la disposition des joueurs! Ouvert à tous.

Laissez-passer pour une journée 7 $; Laissez-passer pour tout le weekend 10 $; 16 ans et moins gratuit; Jeux d'évasion 80 $ pour 4 participants. Jeudi de 13 h à 22 h ; vendredi et samedi de 10 h à minuit ; dimanche de 10 h à 18 h. Obtenez un laissez-passer gratuit pour la journée en présentant votre carte d'abonné des Bibliothèques de Montréal ou de BAnQ entre 10 h et 12 h.

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs

Partenaire principal : Groupe Banque TD

Autres partenaires et collaborateurs : EA Motive Studios, 24h, Jeux.ca, Ubisoft, Eidos Montréal, Collège Inter-Dec, Collège LaSalle, École NAD, Valet d'coeur, Randolph, Ezkapaz, Le Scorpion Masqué, UQAM, ISART, La Guilde, BAnQ, Centre Pierre-Charbonneau, Ludociels pour tous, Gros joueurs, Stack Académie, La Récréation, Meltdown Montréal, Quartier Latin, Festival Draconis, Association Gaymers de Montréal, Nuit blanche, Montréal en lumière, Kids Code jeunesse et Arcade Mtl.



À propos du festival Montréal joue

Créé par les Bibliothèques de Montréal en 2013, le festival n'a cessé de gagner en popularité, passant de 5 000 participants en 2013 à 57 000 en 2017. Il est, depuis sa création, le plus important festival du genre au Québec. Tout en célébrant la culture ludique à travers de multiples activités de jeux, le festival vise à faire connaître l'offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés plus de 17 000 jeux vidéo et 10 000 jouets et jeux de société. Le festival Montréal joue partage également les même valeurs que les Bibliothèques de Montréal, soit l'inclusion par la diversité - intergénérationnelle, interculturelle et accessible, en plus de favoriser la participation des communautés LGBTQ+ montréalaises.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour mission d'offrir à tous un accès gratuit à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 11:15 et diffusé par :