Hydro Ottawa est au coeur du changement pour les patients du CHEO

OTTAWA, le 13 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Hydro Ottawa a visité le CHEO afin d'annoncer le montant total des fonds amassés lors de sa campagne Dites adieu au papier 2017 : soyez au coeur du changement. Du 9 août au 31 décembre, Hydro Ottawa a versé 5 $ au CHEO pour chaque client qui s'est inscrit à la facturation en ligne ou à un des plans de paiement préautorisés. Les fonds ont été alloués à l'achat d'un appareil d'échocardiographie pour l'hôpital.

Depuis 2015, Hydro Ottawa se dévoue aux besoins des patients du CHEO. Cette année, la campagne Dites adieu au papier a permis d'amasser la somme impressionnante de 88?465 $ pour un total triennal de 281?250 $!

« La campagne Dites adieu au papier de cette année témoigne de ce qui peut être accompli lorsque la communauté unit ses forces pour appuyer les changements positifs dans la vie des enfants malades », explique Bryce Conrad, Président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. « Nous remercions particulièrement nos clients, qui sont conscients qu'en investissant dans la santé des enfants, nous contribuons à faire de notre communauté un endroit plus sain avec un meilleur style de vie. »

Tous les jours au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, une équipe de professionnels de la médecine hautement spécialisée prodigue des soins aux nouveau-nés gravement malades à haut risque dans l'Unité néonatale des soins intensifs. Pour soigner ces nourrissons fragiles, cette équipe doit avoir en main des outils à la fine pointe de la technologie.

Un appareil d'échocardiographie est une pièce d'équipement essentielle pour les soins des minuscules nouveau-nés prématurés admis à l'Unité néonatale des soins intensifs. L'appareil d'échocardiographie portatif permet aux néonatologistes d'effectuer des échocardiographies ciblées afin de voir la structure cardiaque et de déterminer si elle fonctionne adéquatement. On se sert de l'appareil pour obtenir les renseignements hémodynamiques rapidement. Ces informations sont extrêmement utiles pour évaluer un nouveau-né gravement malade.

« Nous sommes excessivement reconnaissants envers Hydro Ottawa ainsi qu'envers leurs clients pour leur dévouement à la santé des enfants », affirme Kevin Keohane, Président-directeur général de la Fondation du CHEO. « La campagne Dites adieu au papier a permis d'amasser des fonds d'importance capitale et de répondre au besoin urgent d'équipement. Aujourd'hui, nous permettons aux patients les plus minuscules de l'Unité néonatale des soins intensifs d'avoir accès à l'équipement requis dans le plan de traitement déterminé pour eux suite à leur diagnostic.

