LG présentera son propre téléphone intelligent IA lors du MWC 2018







Les nouvelles fonctionnalités IA cadrent parfaitement avec les besoins et les tendances d'utilisation des consommateurs actuels.

TORONTO, le 13 févr. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoilera le premier d'une série de technologies d'intelligence artificielle pour ses téléphones intelligents lors du Mobile World Congress de cette année, qui se déroule à Barcelone, en Espagne. La nouvelle technologie sera intégrée à la version 2018 du LG V30, le téléphone intelligent phare le plus évolué de LG à ce jour.

LG a passé plus d'un an à étudier la façon dont l'intelligence artificielle devrait être intégrée aux téléphones intelligents, bien avant qu'elle annonce LG ThinQ lors du CES 2018. Cette recherche visait principalement à concevoir des solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le but d'offrir une expérience utilisateur unique et plus intuitive mettant l'accent sur l'appareil photo et la reconnaissance vocale. Le résultat est une série de technologies d'intelligence artificielle s'harmonisant étroitement avec les besoins et le comportement d'utilisation des consommateurs d'aujourd'hui.

Technologie Vision AI : Reconnaissance d'images de prochaine génération

En plus d'une liste déjà impressionnante de fonctionnalités pour appareil photo qui comprend l'objectif double, l'objectif grand angle à faible distorsion ainsi que l'objectif entièrement constitué de verre d'une clarté limpide, la technologie Vision AI rend l'appareil photo du LG V30 encore plus intelligent et facile à utiliser.

La technologie Vision AI analyse automatiquement les objets et recommande le meilleur mode de prise de vue parmi huit modes différents : Portrait, Gastronomique, Animal de compagnie, Paysage, Ville, Fleur, Lever de soleil et Coucher de soleil. L'angle de visionnement, la couleur, les reflets, le rétroéclairage et les niveaux de saturation sont tous pris en compte lorsque le téléphone analyse les images de sa base de données pour reconnaître l'objet sur lequel l'appareil photo effectue la mise au point afin de recommander le meilleur réglage. Pointer l'appareil photo sur une assiette de pâtes suggérera le mode Gastronomique, ce qui produira des couleurs plus chaudes et une netteté accrue pour le cliché le plus appétissant possible.

LG a collaboré avec un partenaire en reconnaissance d'images pour analyser plus de 100 millions d'images afin de développer les algorithmes de reconnaissance d'images du téléphone. Plus d'un millier de catégories d'images uniques ont été créées pour une analyse d'image plus précise, ce qui permet de meilleures recommandations en ce qui concerne le mode de prise de vue.

Une autre fonctionnalité de la technologie Vision AI fournit des conseils en matière de magasinage par l'entremise de la reconnaissance visuelle intelligente. En pointant simplement l'appareil photo sur un objet, la technologie Vision AI de LG peut automatiquement scanner les codes QR, lancer une recherche d'images ou proposer des options d'achat, par exemple un endroit où acheter l'article au prix le plus bas ou une liste de produits similaires.

Un nouveau mode de prise de vue sous un faible éclairage peut éclaircir automatiquement deux fois plus d'images dans des environnements sombres. Plutôt que de recourir aux méthodes conventionnelles de mesure des niveaux d'éclairage externes, la technologie Vision AI mesure la luminosité de l'image réelle qui sera enregistrée, ce qui permet des niveaux de luminosité ajustés de façon beaucoup plus précise.

Voice AI : Commandes vocales exclusives à LG

Une autre nouvelle fonctionnalité est Voice AI, qui permet aux utilisateurs de lancer des applications et de modifier les réglages seulement à l'aide de commandes vocales. De concert avec l'Assistant Google, les 32 commandes vocales de Voice AI exclusives à LG, dont 10 nouvelles par rapport à 2017, éliminent le besoin de chercher dans les options du menu et permettent de sélectionner directement des fonctionnalités spécifiques. Soutien en français à confirmer.

Commandes vocales exclusives à LG pour l'Assistant Google



FONCTIONNALITÉ COMMANDE VOCALE (PRÉCÉDÉE DE « OK GOOGLE ») 1 Photo grand angle Prends une photo grand angle 2 Égoportrait grand angle Prends un égoportrait grand angle 3 Vidéo grand angle Enregistre une vidéo grand angle 4 Égoportrait vidéo grand angle Enregistre un égoportrait vidéo grand angle 5 Ciné vidéo Ouvre l'appareil photo en mode Ciné vidéo 6 Mode Expert photo Ouvre l'appareil photo en mode Manuel 7 Mode Expert vidéo Ouvre l'appareil photo en mode Vidéo 8 Ciné vidéo (romantique) Enregistre une Ciné vidéo de style romantique 9 Ciné vidéo (mélodramatique) Enregistre une Ciné vidéo de style mélodramatique 10 Ciné vidéo (thriller) Enregistre une Ciné vidéo de style thriller 11 Ciné vidéo (beauté) Enregistre une Ciné vidéo de style beauté 12 Ciné vidéo (superproduction de l'été) Enregistre une Ciné vidéo de style superproduction de l'été 13 Ciné vidéo (comédie romantique) Enregistre une Ciné vidéo de style comédie romantique 14 Ciné vidéo (documentaire) Enregistre une Ciné vidéo de style documentaire 15 Ciné vidéo (paysage) Enregistre une Ciné vidéo de style paysage 16 Ciné vidéo (dramatique) Enregistre une Ciné vidéo de style dramatique 17 Ciné vidéo (historique) Enregistre une Ciné vidéo de style historique 18 Ciné vidéo (policier) Enregistre une Ciné vidéo de style policier 19 Ciné vidéo (film noir) Enregistre une Ciné vidéo de style film noir 20 Ciné vidéo (classique) Enregistre une Ciné vidéo de style classique 21 Ciné vidéo (rétrospective) Enregistre une Ciné vidéo de style rétrospectif 22 Ciné vidéo (Pop Art) Enregistre une Ciné vidéo de style Pop Art 23 Mode Expert - Graphy Ouvre l'appareil photo avec Graphy NOUVEAUTÉ EN 2018 24 Panoramique En attente 25 Gastronomique En attente 26 Photo accélérée (vidéo) En attente 27 Vidéo au ralenti En attente 28 Photo faible éclairage En attente 29 Appareil photo IA En attente 30 Recherche d'images En attente 31 Balayage de codes QR En attente 32 Recherche d'achats En attente

Mise à niveau et développement du téléphone intelligent IA

La stratégie de LG concernant les téléphones intelligents est de continuer à développer l'intelligence artificielle tout en affinant les fonctionnalités existantes pour les rendre plus commodes à utiliser. Certaines fonctionnalités IA ne se limiteront pas seulement aux nouveaux modèles de LG, mais également aux téléphones intelligents de LG existants grâce à des mises à jour OTA (over-the-air), tout en tenant compte de diverses spécifications matérielles et de la stabilité des modèles de téléphone intelligent de LG pour la meilleure expérience utilisateur possible.

«?Comme nous l'avons annoncé le mois dernier lors du CES, l'avenir de LG réside dans l'intelligence artificielle, et non seulement dans les spécifications matérielles et la vitesse de traitement?», a déclaré Ha Jeung-uk, premier vice-président et chef de la compagnie de communications mobiles LG Electronics. «?La création de téléphones intelligents plus intelligents sera dorénavant notre priorité et nous sommes convaincus que les consommateurs apprécieront l'expérience utilisateur avancée qu'offre la version améliorée du V30, une version très demandée et très attendue.?»

Les participants du MWC 2018 sont invités à visiter le kiosque de LG dans le Hall 3 de l'hôtel Fira Gran Via du 26 février au 1er mars pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, LG Electronics est un chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables. En développant continuellement ses principales technologies hautement concurrentielles dans les domaines des écrans, des appareils photo, des appareils audio et des piles, LG conçoit des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Canada est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 10:56 et diffusé par :