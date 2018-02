Les marques de Fabrica de Tequilas Finos reçoivent le plus grand nombre de récompenses de l'industrie







Les experts de Tequila & Mezcal Masters 2018, le concours de dégustation de tequila organisé chaque année par The Spirits Business, ont créé la surprise dans l'industrie des boissons alcoolisées en reconnaissant la qualité supérieure des produits de Fabrica de Tequilas Finos et en décernant huit prix à des marques exceptionnelles de tequila, dont Rooster Rojo et Cenote. Aucun autre fabricant de tequila n'a reçu autant de prix, ce qui souligne la place prépondérante qu'occupe Finos sur le marché de la tequila. Ces récompenses viennent s'ajouter à des prix similaires que le producteur a reçus en 2017 pour ses produits.

« Nos collègues de chez Finos produisent leur tequila en respectant les plus hautes normes de qualité pour satisfaire nos clients et être à la tête de l'industrie de la tequila. Nous nous sommes fixé pour objectif d'avoir des installations de production de tequila qui comptent parmi les meilleures et les plus innovantes au monde, et les résultats du concours montrent que nous sommes engagés sur la bonne voie », déclare Seymour Ferreira, président du conseil d'administration d'Amber Beverage Group.

Les marques primées sont fabriquées dans les installations de Fabrica de Tequilas Finos, connue pour ses produits de grande qualité. Depuis septembre 2016, la distillerie est exploitée par Amber Beverage Group.

Après que les experts de « The Spirits Business » ont dégusté Rooster Rojo, le produit-phare de Fabrica de Tequilas Finos dans la gamme des tequilas, ils ont décerné deux médailles d'argent à la marque. « Cela signifie que notre maître distillateur, Arturo Fuentes Cortes, a eu une bonne intuition ; cette tequila fait preuve d'une qualité sans concession et d'une véritable authenticité mexicaine, et Rooster Rojo est certainement la marque susceptible de représenter le vrai esprit du Mexique », conclut Seymour Ferreira. Au total, le jury a décerné huit prix aux marques de tequila de Fabrica de Tequilas Finos.

À propos de la distillerie : Fabrica de Tequilas Finos est un producteur de tequila basé à Tequila, au Mexique. Elle est connue et reconnue pour des marques de tequila comme Don Camilo, Agave 99, Zapopan et Tonala. La distillerie est située dans la ville de Tequila, État de Jalisco - près de Guadalajara, au Mexique, et au pied de Tequila Hill. Amber Beverage Group exploite la distillerie depuis septembre 2016.

À propos de l'entreprise : Amber Beverage Group exerce ses activités internationales depuis son siège social de Riga, par l'intermédiaire de ses entreprises de production et de distribution situées en Russie, au Mexique, au Royaume-Uni et dans les pays baltes. Elle est le premier producteur, distributeur, prestataire logistique et détaillant de boissons alcoolisées de la région baltique.

http://www.amberbev.com

