Crocodile Dundee lance une nouvelle campagne de 36 millions de dollars australiens visant à encourager plus d'Américains à visiter l'Australie

SYDNEY, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Super Bowl (le Big Game), l'émission de télévision la plus regardée aux États-Unis, a marqué le coup d'envoi de la nouvelle campagne marketing de Tourism Australia, de 36 millions de dollars australiens, laquelle visera à encourager plus d'Américains à visiter l'Australie.

Pour découvrir le communiqué dans son intégralité, rendez-vous sur https://www.prnasia.com/mnr/tourismaustralia_201802.shtml.

Soutenue par Qantas, American Airlines et Wine Australia, et mettant en scène quelques-unes des plus grandes célébrités d'Australie, cette campagne est la plus importante que Tourism Australia a menée aux États-Unis depuis les célèbres annonces « Come Say G'Day » de Paul Hogan il y a plus de 30 ans. Parmi ces célébrités figurent Chris et Liam Hemsworth, Hugh Jackman, Paul Hogan, Margot Robbie, Ruby Rose et Russell Crowe, ainsi que l'acteur américain Danny McBride.

Le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, l'honorable Steven Ciobo, a déclaré que 2018 était l'occasion parfaite de « cibler» le marché des États-Unis.

« Les États-Unis représentent un marché prioritaire pour l'Australie, avec près de 780 000 touristes américains qui dépensent 3,7 milliards de dollars australiens chaque année. Grâce à un taux de change favorable et à de fortes capacités aériennes qui permettent de proposer des tarifs très concurrentiels, c'est le moment idéal pour accroître nos investissements aux États-Unis.

« Bien qu'en termes de désirabilité, l'Australie figure en bonne place dans le coeur des Américains, qui connaissent bien notre offre touristique, nous sommes en retard sur nos concurrents lorsqu'il s'agit de réservations concrètes. Cette nouvelle campagne visera donc à relever ce défi de la conversion.

« Il s'agit du plus grand investissement que Tourism Australia ait jamais réalisé sur le marché des États-Unis et qui, nous pensons, portera les dépenses annuelles des touristes américains à 6 milliards de dollars australiens d'ici à 2020.

« C'est merveilleux de voir des stars australiennes se réunir pour leur pays et apporter leur soutien à cette campagne. Des icônes australiennes comme Chris Hemsworth, Margot Robbie et Hugh Jackman connaissent un immense succès aux États-Unis, et leur popularité aidera à présenter l'Australie et faire passer le message qu'il faut s'y rendre », explique-t-il.

Cette campagne a été lancée officiellement avec un nouveau spot télévisé, qui a été montré pour la première fois à plus de 100 millions de téléspectateurs américains pendant le Big Game.

Faisant d'abord croire qu'il s'agissait d'une bande-annonce officielle pour un nouveau film Crocodile Dundee, ce spot de 60 secondes s'est ensuite adroitement transformé en une formidable vitrine pour le tourisme en Australie.

Ce « nouveau » film de 2018, intitulé Dundee: The Son of a Legend Returns Home, a été remarqué pour la première fois à la mi-janvier, avec une série de courts teasers prenant la forme d'une campagne promotionnelle studio traditionnelle.

Diffusés via les réseaux sociaux, ces clips ont présenté les deux personnages principaux du film : Danny McBride dans le rôle de Brian Dundee, le fils perdu de vue depuis longtemps de Mick Dundee, et Chris Hemsworth dans le rôle de son acolyte, Wally Jr.

Un film spécial a fait figurer brièvement le reste de la distribution, qui rassemble une panoplie impressionnante de grosses pointures de Hollywood et de talents australiens, comme Hugh Jackman, Margot Robbie, Russell Crowe, Ruby Rose, Liam Hemsworth, Isla Fisher, Luke Bracey et Jessica Mauboy.

Cette campagne de relations publiques savamment orchestrée sur les réseaux sociaux a encouragé les fans à regarder la « bande annonce officielle » présentée à l'occasion du Big Game et pendant laquelle, avec une brève apparition de Paul 'Crocodile Dundee' Hogan, la nouvelle campagne de Tourism Australia a finalement été dévoilée.

Pour le directeur général de Tourism Australia, John O'Sullivan, le pouvoir promotionnel de la Crocodile Dundee est aujourd'hui tout aussi grand que lors du film original en 1986.

« Crocodile Dundee a fait connaître l'Australie aux Américains dans les années 1980. Ce film leur a permis de se faire une idée de l'Australie, en leur montrant la beauté naturelle du pays et le caractère amical et accueillant de ses habitants. Et il reste tout à fait d'actualité aujourd'hui, puisque nos recherches ont fait apparaître que Mick 'Crocodile' Dundee est toujours un personnage qui, pour les Américains, incarne chaleureusement le mode de vie australien.

« Chris et Danny, avec la brève apparition dans les teasers de tant de célébrités australiennes, nous ont donné un réel pouvoir de vedette nous permettant de capter à nouveau l'attention de l'Amérique. Le Super Bowl (le Big Game), est la plateforme publicitaire qui a la plus grande portée aux États-Unis, avec plus de 100 millions de téléspectateurs américains et de nombreux millions supplémentaires à travers le monde. C'était donc la plateforme parfaite pour lancer notre plus grande campagne publicitaire de tourisme aux États-Unis en plus de 30 ans, avec plus de 20 partenaires commerciaux qui sont prêts à convertir en réservations l'immense intérêt que nous avons suscité », explique-t-il.

L'ambassadeur du tourisme mondial de Tourism Australia, Chris Hemsworth, a déclaré que participer à cette nouvelle campagne était un immense honneur et qu'il s'était beaucoup amusé. « Crocodile Dundee et Hoges ont fait un travail remarquable il y a une trentaine d'années pour captiver le public américain et faire figurer l'Australie sur leur liste de destinations touristiques. Je pense que l'intérêt que le film a suscité pour cette nouvelle campagne de Tourism Australia finira par se traduire par le même succès », ajoute-t-il.

La campagne inclut également une série de vidéos en ligne appelée Why Australia, dans laquelle Danny McBride se prend pour un présentateur de talk-show à l'américaine et interview Chris Hemsworth, Curtis Stone, Matt Wright et Jessica Mauboy. Filmés sur un plateau, ces quatre Australiens célèbres donnent leur avis et un éclairage inédit sur les produits et les vins australiens, sa nature, sa faune et sa flore, ses aventures aquatiques et côtières, sa culture et son patrimoine, ainsi que ses sports et événements.

Pour convertir cet intérêt en réservations, Tourism Australia a également publié sur Australia.com des itinéraires touristiques sur mesure et des informations sur des destinations captivantes, et propose un « marché » dédié qui comprend des offres de tarifs et de vacances de 20 partenaires commerciaux, qui visent toutes à encourager les Américains à réserver leur voyage en Australie.

Pour le président-directeur général de Qantas Group, Alan Joyce, la compagnie aérienne nationale était très heureuse d'apporter son soutien à cette campagne innovante qui encourage un plus grand nombre d'Américains à se rendre en Australie.

« Pour nos clients, leur expérience de l'Australie commence dès qu'ils entrent dans nos salons à l'aéroport et qu'ils montent à bord de l'avion, où nous leur proposons ce que l'Australie fait de mieux en termes de gastronomie, de vin et d'hospitalité.

« Qantas offre plus de vols entre les États-Unis et l'Australie que toute autre compagnie aérienne, et c'est notre métier depuis plus de soixante ans. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider un plus grand nombre d'Américains à découvrir tout ce que notre beau pays a à offrir et de leur montrer à quel point c'est facile de s'y rendre », explique M. Joyce.

« L'Australie compte 65 régions viticoles uniques et des milliers de vignobles qui produisent un vin d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes heureux d'apporter notre soutien à cette campagne qui vise à encourager un plus grand nombre de personnes à visiter l'Australie et à y découvrir la beauté et le raffinement de nos régions viticoles et à déguster un verre de ce délicieux vin australien », explique Andreas Clark, président-directeur général de Wine Australia.

Tous les États et territoires de l'Australie figurent dans la campagne, et les sites, produits et expériences ont été sélectionnées avec soin pour intéresser au plus haut point les voyageurs américains de standing qui souhaitent découvrir l'Australie.

Pour découvrir tous les éléments de cette campagne, rendez-vous sur www.australia.com et www.australia.com/dundee.

Liens :

Teaser 1

Teaser 2

Teaser 3

Bande-annonce présentant la distribution

Bande-annonce montrée au Big Game

