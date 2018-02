ORACLE se distingue à l'occasion d'une étude internationale







MATTHEWS, Caroline du Nord, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- CEM Corporation, fournisseur leader de solutions novatrices pour analyses, a le plaisir d'annoncer un très grand succès dans la réalisation d'une étude indépendante de l'analyseur universel de matière grasse ORACLE, par Actalia Cecalait, laboratoire français accrédité. ORACLE est le tout premier analyseur de matière grasse rapide, ne nécessitant absolument aucune mise au point de méthode et capable de mesurer la matière grasse dans n'importe quel échantillon agroalimentaire inconnu, mais avecla précision des méthodes de référence physico-chimiques et une répétabilité exceptionnelle. Plusieurs produits laitiers ont servi de matrice dans cette étude, à savoir : crème, lait en poudre, fromage fondu, fromage, crème aigre, yaourt, dessert et crème glacée, représentant une gamme d'environ 0,5 à 45,0 % de matière grasse.

Actalia a déterminé qu'ORACLE peut analyser toutes les matrices laitières mentionnées ci-dessus en respectant leurs niveaux respectifs de précision par rapport à des techniques d'extraction chimique par voie humide, et pour toutes sans besoin de développement de méthode ni d'étalonnage. Plus précisément, les résultats d'ORACLE par rapport aux méthodes physico-chimiques ont produit un coefficient de détermination (R2) parfaitement linéaire de 1,000 sans biais. Actalia a également conclu à une meilleure répétabilité avec ORACLE qu'avec les limites des méthodes de référence physico-chimiques pour la totalité des échantillons.

Situé à Poligny en France, Actalia est un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ; expert dans les analyses de produits laitiers, il est spécialisé dans le support, l'appui et les contributions techniques et scientifiques destinées à la validation et l'unification de méthodes de référence. Actalia est en outre un organisateur reconnu d'essais d'aptitude et un fournisseur mondial de matériaux de référence secondaires (SRM).

Depuis sa présentation en 2016, ORACLE s'est fait très largement accepter et sert dans le monde entier dans la production agro-alimentaire et les laboratoires d'analyses. L'analyseur a été récompensé d'un prix de l'innovation à l'IFT17 Food Expo (Institut des technologues de l'alimentation) pour ses avantages avérés en matière de temps et de coût, pour la suppression de l'utilisation de produits chimiques et l'apport d'une technologie pratique, révolutionnaire, avec un intérêt scientifique élevé.

Veuillez visiter www.cem.com pour davantage d'informations sur ORACLE et l'étude d'Actalia Cecalait.

CEM Corporation, société privée basée à Matthews en Caroline du Nord, est un fournisseur leader de l'innovation en instrumentation de laboratoire. La société a des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et au Japon, en même temps qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, les laboratoires d'analyses et les usines de production partout dans le monde. Les produits de la société servent dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, biotechnologique, chimique, celle de la transformation des aliments, ainsi que la recherche universitaire.

