Dubai Investments effectue un investissement stratégique dans Africa Crest Education («ACE»), la plateforme d'éducation africaine K-12 SABIS®







DUBAÏ, ÉAU, February 13, 2018 /PRNewswire/ --

Investbridge Capital (IBC), une société indépendante de conseil et de gestion d'actifs alternatifs, basée au Dubai International Financial Centre (DIFC), a annoncé aujourd'hui avoir conseillé et organisé un investissement direct de 20 millions USD par Dubai Investments PJSC (DI) dans Africa Crest Education Holdings (ACE). ACE a été créée en 2016 en tant que société d'investissement promouvant une éducation de qualité à travers le continent africain, par le biais d'écoles gérées par SABIS®, avec un objectif initial de projets au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Maroc.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/641005/Africa_Crest_Education_school.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/641006/Investbridge_Logo.jpg )



Dubai Investments va se joindre aux investisseurs fondateurs : IBC, Centum, une société d'investissement de premier plan en Afrique de l'Est, cotée aux bourses de Nairobi et de l'Ouganda, et SABIS®, un exploitant mondial d'écoles depuis plus de 130 ans, comptant plus de 70 000 élèves inscrits dans ses écoles réparties sur 5 continents, et réputée pour ses systèmes technologiques et opérationnels brevetés et éprouvés et les résultats exceptionnels de ses élèves.

Le système SABIS® est fier de dispenser un enseignement de haute qualité qui offre aux élèves un choix plus vaste et de meilleures chances d'admission dans les facultés et universités, tout en développant les compétences et les outils nécessaires pour réussir tout au long de leur vie.

Le projet initial au Kenya, la SABIS® International School de Runda, est actuellement en construction et accepte maintenant les candidatures pour son ouverture en septembre 2018. L'école sera située sur un campus ultramoderne de 80 000 m² dans le quartier de Runda, à Nairobi, et acceptera ses élèves par le biais d'une politique d'admission non sélective. Elle offrira un enseignement mixte et dispensé en anglais, afin de servir les communautés locales et internationales.

Mark DeSario, cofondateur et directeur général d'Investbridge Capital, et membre du conseil d'administration d'ACE, a déclaré : « Le fait que Dubai Investments se joigne aux actionnaires fondateurs est un événement remarquable et nous sommes convaincus que cela va ajouter une grande valeur à ACE. Dubai Investments est la plus grande société d'investissement diversifiée cotée à la bourse de Dubaï, avec une capitalisation boursière d'environ 3 milliards USD. Son investissement dans ACE confirme que des stratégies d'exécution professionnelles robustes dans le secteur de l'éducation, fondées sur des principes de base et associées à des partenaires extrêmement expérimentés et une série de projets bien structurée attireront les meilleurs investisseurs institutionnels. »

M. DeSario a ajouté : « L'Afrique est en train de subir une transformation démographique, avec pour thème la jeunesse. Nous restons engagés à investir de façon responsable dans ce que nous considérons comme le continent à la plus forte croissance du XXIe siècle. »

Johnny Harb, directeur général d'ACE, a déclaré : « Grâce à ses liens forts avec SABIS®, Africa Crest Education cherche à étendre son réseau d'écoles à travers le continent africain. Avec une population jeune et pleine expansion, la demande pour l'enseignement privé en Afrique est en constante augmentation et nous sommes heureux que Dubai Investments ait décidé de se joindre à ACE, exerçant un impact positif en proposant un excellent système d'éducation. La période à venir est de bon augure pour la croissance d'ACE, bénéficiant de l'expérience profonde de Dubai Investments et de son exposition aux placements immobiliers. »

Khalid Bin Kalban, directeur général et PDG de Dubai Investments, a déclaré : « Dubaï Investments est heureuse de s'associer avec ACE et SABIS® sur ce projet. Cela fait partie des efforts de la société visant à renforcer ses investissements dans le secteur de l'éducation et à percer sur le continent africain. SABIS® a une longue histoire d'enseignement de qualité et est un nom respecté dans le paysage mondial de l'éducation. Ce partenariat contribuera à ouvrir les portes des écoles à des millions de personnes dans toute l'Afrique. »

Al Mal Capital a conseillé Dubai Investments concernant son investissement dans ACE. En outre, Al Mal Capital va continuer à gérer l'investissement de Dubai Investments dans ACE.

Naser Nabulsi, vice-président et PDG d'Al Mal Capital, a expliqué : « Je suis convaincu que la plateforme d'écoles ACE en Afrique, en association avec SABIS®, sera une réussite pour toutes les parties prenantes. Le partenariat de Dubai Investments avec ACE apportera une contribution positive à mesure que l'entreprise se développe et ajoute plus d'écoles. Nous percevons d'énormes possibilités dans le domaine de l'éducation, notamment en Afrique, en raison de son immense potentiel de croissance. Chez Al Mal Capital, nous continuons de conseiller nos clients, y compris notre société mère, Dubai Investments, sur la manière de récompenser des projets tels que celui-ci, tandis que nous renforçons notre propre plateforme de conseil et d'investissement. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Dubai Investments en tant qu'investisseur fondateur du programme ACE », a déclaré Carl Bistany, président du conseil d'ACE et président de SABIS®. « Et de les compter parmi les organisations respectables qui entrevoient la valeur stratégique d'offrir une éducation de haute qualité dans toute l'Afrique. » James Mworia, PDG du groupe Centum, a affirmé : « Dubai Investments est un excellent partenaire d'investissement, étant donné sa longue et solide expérience en matière d'investissements dans divers secteurs et zones géographiques. Nous sommes fiers de les compter comme partenaires dans le secteur de l'éducation en Afrique et nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grand continent. »

À propos d'Africa Crest Education

À propos de Dubai Investments

À propos d'Investbridge Capital

À propos de SABIS®

À propos de Centum

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 03:11 et diffusé par :