Defence IQ: évaluer les besoins nécessaires pour lutter contre les drones au Moyen-Orient







LONDRES, February 13, 2018 /PRNewswire/ --

La nécessité d'élaborer une stratégie de lutte contre les drones au Moyen-Orient est devenue extrêmement pressante au cours des dernières années. Les attaques de drones dans la région sont désormais quotidiennes et menacent aussi bien la sécurité du personnel des forces armées que celle des citoyens. La fréquence croissante de ces attaques ainsi que les progrès technologiques des véhicules utilisés constituent une grande source d'inquiétude.

L'utilisation croissante d'un large éventail de drones de type commercial ou militaire par des groupes fidèles à l'État islamique a profondément modifié le contexte sécuritaire de la région. D'après nos recherches, la nécessité de lutter contre la menace des drones est considérablement plus immédiate dans le domaine militaire que dans le domaine civil. Il est par conséquent nécessaire d'adopter une approche fiable et économique afin de neutraliser cette menace dans les domaines civils et militaires.

Au plan civil, l'utilisation de drones par les amateurs et, dans certains endroits, la poursuite des hostilités dans le contexte de la guerre civile ont radicalement changé le paysage de sécurité pour l'aviation civile, la police et la protection des installations. Les organismes gouvernementaux, les régulateurs et les experts de l'industrie ont beaucoup à faire pour développer un cadre efficace de lutte contre les drones. Alors que la menace des drones continue de se préciser et de se répandre, les discussions doivent se poursuivre afin de garder une longueur d'avance sur les pilotes malveillants.

Par conséquent, nous organisons conjointement avec les forces armées jordaniennes l'événement inaugural Countering Drones Middle East qui aura lieu les 9 et 8 mai 2018. Cette plate-forme de discussions collaboratives entre le gouvernement et l'industrie offrira également l'occasion d'avoir un aperçu des stratégies actuelles et futures permettant de détecter efficacement les menaces liées aux drones. Venez assister aux débats animés par nos hôtes jordaniens, ainsi qu'aux conférences d'intervenants de haut profil de toute la région tels que le major-général Massoud Ahmad Azizi, le vice-ministre de la Politique et de la Stratégie du ministère afghan de l'Intérieur. Rejoignez-nous en mai, alors que nous cherchons à apporter des réponses à l'un des problèmes de sécurité les plus urgents de la région.

Pour plus d'informations au sujet des inscriptions, consultez le site https://counteringdronesme.iqpc.com , appelez Sofia Nicolaou au +44-(0)-207 036-1300, ou envoyez un courriel à l'adresse enquire@defenceiq.com.

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 03:00 et diffusé par :