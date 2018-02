Manchester City fait équipe avec AvaTrade







DUBLIN, February 13, 2018 /PRNewswire/ --

AvaTrade devient le partenaire de trading en ligne officiel de Manchester City

Le grand courtier de trading signe un partenariat pluriannuel couvrant la Chine, l'Asie et l'Amérique latine

La ligue anglaise de football Manchester City a annoncé qu'un nouveau partenariat pluriannuel régional avait été signé avec AvaTrade, qui deviendra le partenaire officiel du club pour le trading en ligne en Chine, Asie et Amérique latine.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/639935/AvaTrade_MCFC_Joint_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/639744/AvaTrade_Manchester_City.jpg )

AvaTrade est l'un des plus grands courtiers en ligne dont le portefeuille de traders couvre le monde entier. La société est en train de révolutionner le secteur du trading en ligne en fournissant un environnement de trading novateur et facile à utiliser à l'aide des plateformes les plus avancées.

AvaTrade se servira de ce partenariat pour motiver ses clients en ligne et lors d'événements spéciaux et pour récompensant ses affiliés et ses clients avec une grande gamme d'offres et de promotions exclusives de Manchester City. Parmi les prix figureront des produits du Club, ainsi que des voyages VIP au Stade Eithad pour voir la City en action.

Damian Willoughby, Vice-President des Partenariats du club de football a déclaré: "Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec AvaTrade. AvaTrade et Manchester City sont engagés à dynamiser la vie de nos traders et supporters et à leur offrir la meilleure expérience possible.

"Les deux organisations partagent une passion commune pour l'innovation et pour devenir les leaders de leurs secteurs respectifs. Nous sommes ravis de travailler avec AvaTrade pour cette saison et plus encore."

Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade CEO, a réagi: "Un vrai leader cherche constamment de nouveaux sommets à gravir. Notre partenariat avec Manchester City place la barre très haut dans le secteur financier mondial et elle ne fait qu'approfondir notre engagement constant à investir dans l'excellence. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir va nous apporter grâce à cette fantastique collaboration entre deux grands noms qui sont au maximum de leur potentiel."

Avec 16 bureaux à travers le monde et son siège à Dublin, en Irlande, AvaTrade opère sous six corps internationalement régulés dans l'Union européenne, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, dans les Îles vierges britanniques et au Moyen-Orient. La priorité du courtier consister à donner aux gens la possibilité d'investir et de trader avec confiance, dans un environnement novateur et fiable, soutenus par des services de premier plan et une intégrité sans failles.

À propos du Club de Football Manchester City

Manchester City FC est une équipe anglaise de football fondée en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Elle a officiellement pris le nom de Manchester City FC en 1894 et, depuis, elle a remporté deux Coupes d'Europe des Vainqueurs de Coupe, quatre Championnats de Ligue, dont deux Championnats d'Angleterre (2012, 2014) et cinq Coupes FA. Manchester City FC est l'une des huit équipes composant le City Football Group, qui compte également New York City FC et Melbourne City FC.

Sous la gestion de Pep Guardiola, l'un des gérants de club les plus décorés dans le monde du football, Manchester joue ses matchs à domicile et de la Ligue des champions de l'UEFA au Stade Etihad, une arène spectaculaire de 55.000 places que la City occupe depuis 2003. Aujourd'hui, le Stade se trouve sur le Campus Eithad, qui accueille également la City Football Academy qui fournit un entraînement de premier niveau en plein centre de Manchester. L'Academy Stadium dispose d'une capacité de 7.000 places. La City Football Academy est également l'endroit où le Club féminin de Football de Manchester City et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et jouent leurs matches à domicile.

Pour plus d'informations, rendez-vous ici http://www.mancity.com

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, grand courtier en forex et CFD, a été fondé en 2006 et il propose plus de 250 instruments financiers, dont le forex, les actions, les matières premières, les indices, les cryptodevises et les options vanille. Les clients d'AvaTrade peuvent accéder à de nombreuses plateformes de trading de pointe, ainsi qu'à l'application mobile novatrice AvaTradeGO, à des gestionnaires de compte personnels et à un service-client disponible 24h/24-5j/7 dans 14 langues. AvaTrade accompagne les traders de tous niveaux en leur offrant un trading sécurisé à l'aide de cryptages avancés et de comptes totalement séparés.

Lisez plus sur AvaTrade à http://www.avatrade.fr

Contact Presse

Orly Garini-Dil

Directrice Marcom

+1-646-335-0738 (Ext. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 03:00 et diffusé par :