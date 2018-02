NIRA Dynamics AB : la Norvège investit dans des routes plus sûres en hiver grâce aux voitures connectées







L'autorité routière norvégienne Norska Statens Vegvesen investit dans la nouvelle technologie de Klimator et NIRA Dynamics permettant d'effectuer un pronostic des routes en hiver : Road Status Information (RSI). RSI est un logiciel qui, grâce à des algorithmes avancés, associe les données des véhicules connectés avec les informations des prévisions météo et des stations météorologiques situées sur le bord de la route. Les véhicules connectés deviennent ainsi des stations météorologiques mobiles qui transmettent divers signaux, y compris la friction sur route actuelle, qui constitue l'élément essentiel pour déterminer l'adhérence de la route locale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637249/NIRA_Dynamics_AB_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640471/NIRA_Dynamics_Automotive.jpg )



RSI parvient à déterminer les conditions d'adhérence routière en temps réel avec une grande précision et crée des prévisions précises 12 heures à l'avance. Cela offre une sécurité accrue sur les routes en hiver, soit un avantage environnemental significatif et la possibilité de réaliser des économies via une utilisation plus efficace des ressources du service hivernal (consommation de sel de voirie, distance parcourue par les camions de sel, etc.).

« Cette avancée technologique décisive est plus que bienvenue dans le secteur car elle tire parti des nouvelles opportunités et répond aux attentes des usagers de la route. Nous avons testé la nouvelle technologie et sommes persuadés que RSI est la meilleure solution », explique Torgeir Vaa de Norska Statens Vegvesen.

Les véhicules sont connectés via des dongles OBD développés par NIRA et enregistrent la position actuelle, la température ambiante, l'activité des essuie-glaces et la friction sur route. Cela ne prend que quelques minutes d'équiper un véhicule et peu après, les données sont disponibles en continu sur le serveur RSI.

« Nous sommes inspirés par notre système fructueux de vérification de la pression des pneus, qui est installé dans plus de 40 millions de véhicules à travers le monde. D'ici quelques années, les dongles OBD seront remplacés par de petits modules logiciels intégrés de série dans les véhicules connectés », ajoute Gustav Kristiansson, directeur des nouvelles technologies chez NIRA Dynamics.

Le projet a commencé en janvier 2018 à Tromsö et beaucoup de personnes s'intéressent à cette nouvelle technologie. Plus de 300 propriétaires de voitures privées ont inscrit leurs véhicules pour participer.

« Nous ne nous attendions pas à une telle résonance », admet Torgeir Vaa. « Le plan était de disposer seulement d'environ 50 unités OBD pour les volontaires privés, mais nous sommes très heureux de ce niveau d'acceptation. Les dongles OBD restants seront installés dans des taxis, voitures de location et véhicules de livraison aux schémas d'utilisation variés - nous nous attendons à des mois d'hiver très intéressants. »

En raison de l'intérêt qu'il suscite à l'échelle internationale, RSI sera également présenté lors du salon PIARC en février, l'un des plus grands points de réunion des spécialistes de service hivernal dans le monde entier.

À propos de RSI.

RSI - Road Status Information est un logiciel connecté qui mesure et prédit l'adhérence des routes. Il est déjà utilisé par plusieurs services hivernaux suédois, mais pourrait aussi être utilisé par la police, les pompiers ou les sociétés logistiques et pour la planification de transports spéciaux. RSI est développé par Klimator, startup technologique de l'Université de Göteborg, et NIRA Dynamics, fournisseur de logiciels pour l'industrie automobile.

Contact : Johan Hägg, johan.hagg@niradynamics.se, +46-700454056

