Fox-Tech crée la première solution au monde, de verrouillage intelligent intégré LPWAN, pour les vélos en libre-service

TAIPEI, Taïwan, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- Fox-Tech a officiellement lancé OTO Hunter, le premier système au monde de verrouillage intelligent intégré LPWAN pour moteur Sigfox, destiné aux vélos en libre-service.

Conçu et mis au point à Taiwan, OTO Hunter est une solution intelligente intégrant le principal service au monde de connectivité de l'IdO de Sigfox, qui réduit de façon notable la consommation d'énergie des verrouillages intelligents. Cette solution répond aux problèmes récurrents à l'échelle mondiale, liés à l'entretien des vélos en libre-service.

Les vélos en libre-service abandonnés n'importe où ces derniers temps, ont rapidement suscité l'inquiétude des urbanistes et des services municipaux partout dans le monde. Comment les gérer de façon efficace et durable, pour éviter un important gaspillage des ressources et un problème de pollution de l'environnement, c'est actuellement l'un des plus grands défis auxquels font face ceux qui les exploitent.

Le marché des vélos en libre-service se divise en vélos avec, ou sans point d'ancrage. Une gestion inefficace des actifs, des coûts d'exploitation et de maintenance élevés, sont des problèmes qui touchent la plupart des opérateurs. La plupart des vélos sur le marché reposent actuellement sur des technologies sans fil à courte portée, à l'instar d'un réseau cellulaire traditionnel, du Bluetooth ou du Wi-Fi. Pour les systèmes 2G ou 3G, le coût de mise en oeuvre élevé n'est pas viable à long terme, tandis que pour le Bluetooth et le Wi-Fi, une consommation d'énergie élevée et une communication inefficace en font un mauvais choix sur le plan opérationnel. Cela a une incidence directe sur le positionnement et les coûts d'exploitation des vélos en libre-service sur le marché. En intégrant un verrouillage intelligent à la technologie de transmission de Sigfox (elle ne consomme que 10 % d'énergie par rapport à l'IdO à bande étroite, 5 % par rapport aux réseaux traditionnels 2G et 3G et n'implique pas de frais d'itinérance internationale), les exploitants peuvent désormais utiliser cette solution pour gérer leurs actifs de façon globale, efficace et à bien moindre coût.

En outre, le GPS et les fonctions de géolocalisation du verrouillage intelligent, peuvent informer les exploitants de l'endroit exact où se trouvent leurs vélos, ce qui réduit considérablement les risques de vol, de disparition ou de dégradation. Grâce à ces caractéristiques, des fonctionnalités plus variées et des services à plus forte valeur ajoutée, peuvent être envisagés à l'avenir.

« Nous sommes fiers de contribuer à ce produit de pointe », a déclaré Derrick Wei, le PDG de M2COMM. « Grâce à sa couverture étendue et à sa faible consommation d'énergie, Sigfox est certainement la technologie LPWAN la plus adaptée pour utiliser l'IdO dans des cas comme celui-là. Pour pleinement tirer parti du produit, cela suppose toutefois une étroite collaboration entre le chipset et les prestataires de solutions. Avec la puce unique M2C8001, OTO Hunter dispose d'une couverture mondiale et offre la meilleure autonomie de batterie de sa catégorie, dix fois supérieure à l'offre 2G, pour le secteur des vélos en libre-service. Des produits similaires peuvent être adaptés à des applications requérant une capacité de traçage, à tous les territoires couverts par Sigfox. »

Fox-Tech résoudra les problèmes des exploitants, en proposant des solutions intégrées aux technologies de transmission Sigfox et des services reposant sur l'informatique en nuage. Ces solutions peuvent ensuite être déployées dans tous les pays du monde où Sigfox est actif, notamment en Europe.

Lors du congrès mondial sur l'IdO de Sigfox, qui s'est tenu en République tchèque l'année dernière, Fox-Tech a annoncé avoir choisi Sigfox pour élaborer des fonctionnalités exclusives de suivi et de localisation de l'IdO. Grâce à son canal de transmission LPWAN et à sa géolocalisation précise, c'est tout simplement la meilleure option pour suivre les vélos en libre-service sans point d'ancrage.

Dai, le directeur général de Might Electronic, a déclaré : « Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des équipements d'origine de circuits imprimés et d'assemblage électronique, Might Electronic veille à garantir une qualité matérielle de tout premier plan pour le verrouillage intelligent. Avec la technologie de l'IdO de Sigfox, Might Electronic va transformer et unifier la chaîne écologique classique de l'IdO à Taiwan, pour piloter le développement international des solutions de l'IdO et façonner l'avenir des technologies relatives au mode de vie. »

Les dernières infos sur OTO Hunter seront communiquées sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous suivre pour les toutes dernières nouvelles.

