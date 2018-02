Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance annonce la nomination de Gustaf Nordbäck au poste de PDG







PARIS, February 13, 2018 /PRNewswire/ --

Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance (http://www.ftiecla.com), l'un des principaux organismes mondiaux de formation sur mesure pour les grandes entreprises, a nommé Gustaf Nordbäck à la tête de l'organisation.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/640393/Financial_Times_Gustaf_Nordback.jpg )



Nordbäck dispose d'une solide expérience dans le secteur de l'apprentissage. Il rejoint FT | IE Corporate Learning Alliance, après quelques années passées chez DigiExam, une plateforme d'évaluation numérique servant à créer, administrer et noter les examens. Il a contribué au développement de cette entreprise, aujourd'hui au service de plus de 2800 organisations dans plus de 80 pays.

Titulaire d'un Master de la Stockholm School of Economics, Gustaf a ensuite déménagé à Londres pour travailler en tant qu'analyste à la Deutsche Bank, puis chez Citigroup, avant de rejoindre le fonds d'investissement privé GI Partners. Un MBA à l'INSEAD a lancé sa carrière chez Rosetta Stone, la société de logiciels technologiques linguistiques. En tant que directeur général pour l'Europe, il y a fait croître le chiffre d'affaires européen de manière significative, puis est devenu directeur général EMEA et Brésil.

Tas Viglatzis, président de la Corporate Learning Alliance, a déclaré : « Gustaf Nordbäck apporte une expertise et un talent précieux à notre organisation à un moment charnière de notre histoire, puisque nous mettons en place notre stratégie pour réinventer l'Executive Education. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Gustaf pour améliorer la dynamique de croissance de la Corporate Learning Alliance. »

Nordbäck rejoindra FT | IE Corporate Learning Alliance le 8 mai 2018. Il succède à l'ancien PDG, VanDyck Silveira.

A propos de Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance

La FT | IE Corporate Learning Alliance est née en 2015 en réponse à une demande croissante de la part des grandes entreprises pour des parcours d'apprentissages plus flexibles, plus pratiques, plus pertinents et plus respectueux des contraintes de temps pour les collaborateurs. Joint-Venture du Financial Times et de l'IE Business School, l'organisation associe, autour d'un réseau global de formateurs, le contenu informationnel d'un journalisme économique réputé mondialement aux plus hautes capacités académiques, pour créer des programmes d'apprentissage et de leadership sur mesure, dans de nombreuses langues et au service des grandes entreprises de secteurs économiques variés. En s'appuyant sur les méthodes d'apprentissage et les technologies les plus avancées, elle se concentre sur un objectif de résultats mesurables. http://www.ftiecla.com. Retrouvez-nous sur : LinkedIn, Twitter et YouTube.

Communiqué envoyé le 13 février 2018 à 02:00 et diffusé par :