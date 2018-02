Rishikul Yogshala lance Rishikul Ayurshala au Kerala, en Inde







Rishikul Yogshala, une école de yoga très réputée, a annoncé le lancement de Rishikul Ayurshala, une école ayurvédique et lieu de retraite exclusif en Inde.

Rishikul Yogshala a dévoilé le tout récent lancement de son établissement de médecine ayurvédique et lieu de retraite, situé dans le berceau de l'ayurvéda, le Kerala. Grâce à Rishikul Ayurshala, Yogshala va fournir une série de thérapies et traitements naturels, personnalisés et spécifiques à une maladie donnée, ainsi que des cours sur ce sujet, à un large éventail de personnes venues d'horizons très différents. Le centre Ayurshala sera ouvert et en activité tout au long de l'année.

Rishikul Yogshala a toujours été très attentive aux besoins des différentes personnes et entités souffrant de maladies spécifiques et en quête de remèdes naturels pour les soigner. En apportant une réponse à ces problèmes afin d'augmenter le bien-être de la société et de contribuer fortement à l'avènement d'un monde sans maladies, Rishikul Yogshala a fait de ce désir une réalité avec le lancement de Rishikul Ayurshala. Rishikul Ayurshala est l'un des seuls centres ayurvédiques et lieux de retraite à offrir à diverses personnes et entités du monde entier une gamme aussi variée de traitements, thérapies, cours de formation et retraites, exclusivement basés sur les sciences traditionnelles de l'ayurvéda et les enseignements de cette discipline.

Ayurshala répondra aux besoins et maladies spécifiques des gens, troubles qui sont liés aux déséquilibres protéiformes entre le mental, le corps et l'esprit. Le centre transmettra aussi des enseignements authentiques de la science de la guérison par le biais de ses cours spécialisés. Parmi ces thérapies principales figurent le traitement de Panchakarma (processus de purification et réjuvénation) destiné à l'équilibrage de l'énergie vitale Dosha, la perte de poids, le rajeunissement de la peau, la thérapie destinée aux sinus et aux yeux, le soulagement des migraines, la purification du sang, le système reproducteur, le rajeunissement et l'anti-stress, le traitement de l'hypertension et de l'hypotension, les traitements de beauté, les traitements articulaires, pour ne citer que ceux-là. Les personnes curieuses d'en savoir plus peuvent s'inscrire dans la gamme variée des cours du centre, qui englobent la sensibilisation à l'ayurvéda, le massage ayurvédique, les cours de cuisine ayurvédique, les cours de traitements esthétiques ayurvédiques, les cours de méditation, liste non exhaustive.

N'ayant jamais ménagé ses efforts pour promouvoir un monde sans maladies grâce à la science de la guérison basée sur l'ayurvéda, Rishikul Yogshala a fait un grand bond en avant dans cette « cause » avec le lancement de Rishikul Ayurshala. Alors que Yogshala est un membre reconnu dans le monde du yoga grâce à ses excellents programmes de 200, 300 et 500 heures formant les professeurs de yoga certifiés (RYT selon l'anglais), l'institution certifiée par la Yoga Alliance organise également des retraites uniques de yoga, ayurvéda et méditation à travers l'Inde et dans ses antennes situées au Népal, en Thaïlande et au Vietnam. Grâce à Rishikul Ayurshala, Yogshala offrira désormais des cours spécialisés, des thérapies et des traitements ayurvédiques, approfondis et intensifs, dans le cadre le plus exotique du globe, qui est aussi le coeur de la sagesse ayurvédique au Kerala, en Inde.

À propos de Rishikul Yogshala:

Rishikul Yogshala, une école de yoga et de méditation de renommée internationale, principalement située dans la ville de Rishikesh et disposant d'antennes dans plusieurs endroits, organise des cours de formation pour les professeurs de yoga depuis 2010. L'école a reçu l'approbation de la Yoga Alliance des États-Unis et de la Yoga Alliance International. Rishikul Yogshala offre des cours de formation destinés aux professeurs de yoga à travers des modules de 200, 300 et 500 heures, ainsi qu'une retraite de yoga de 7 et 15 jours en Inde, au Népal, en Thaïlande et au Vietnam. Avec Rishikul Ayurshala, l'école vise à épauler les structures spécialisées dans les traitements et thérapies ayurvédiques.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.rishikulyogshala.org/

