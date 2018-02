Chris Hemsworth goûte à la vinification du « Double Barrel » de Jacob's Creek dans la Barossa







VALLÉE DE LA BAROSSA, Australie, 13 février 2018 /PRNewswire/ -- La cuvée 2018 de Jacob's Creek a reçu un traitement de VIP lorsque le célèbre acteur Chris Hemsworth a rejoint son équipe pour avoir une perspective d'initié sur la création du vin Double Barrel, l'un des plus singuliers au monde.

Pour visualiser la version multimédia dans sa totalité, cliquez ici : http://www.prnasia.com/mnr/jacobscreek_20180212.shtml

Au cours de sa première visite dans la Barossa en Australie-Méridionale, Chris a passé quelques jours à découvrir l'équipe de la vinification chez Jacob's Creek dans son illustre région vinicole d'origine. Il a pu participer en personne à l'expérience du processus de production de ce vin d'exception, le Double Barrel, dont le dernier stade s'opère dans des fûts ayant servi à faire vieillir du whisky.

Vedette de Thor, Avengers et 12 Strong, Chris vient récemment de prêter ses talents vocaux à la nouvelle publicité du Double Barrel de Jacob's Creek Two Barrels, One Soul (deux barriques, une âme) sortie à la fin de 2017.

Pour Chris, cela aura été un privilège de découvrir autant d'endroits en Australie et dans le monde, mais de pouvoir être dans la Barossa au moment des vendanges reste inoubliable.

« Nous avons été chaleureusement accueillis dans la Barossa par l'équipe de Jacob's Creek. Elle nous a reçus chez elle et nous a fait voir pourquoi cette région et ses vins sont de classe mondiale, » a-t-il déclaré.

Chris a résumé ainsi ses impressions sur les vins de cette gamme : « Pour quelqu'un comme moi qui voyage beaucoup, je suis tout le temps à la recherche de choses qui me rappellent la maison, et c'est exactement ce que fait Double Barrel. »

Ben Bryant, principal maître de chai de Jacob's Creek, a reçu Chris dans l'établissement vinicole, lui a fait faire le tour des vignes et des chais, de l'assemblage des vins et de la tonnellerie.

« Chris a une véritable passion pour le vin australien et il a tenu à rencontrer toute l'équipe derrière les créations de Jacob's Creek. Nous avons rassemblé ceux qui sont associés à la croissance du raisin et à la confection des tonneaux en même temps que nos vignerons, et ceci a été l'occasion d'un barbecue pour la récolte dans notre domaine historique de Jacob's Creek, » a commenté Ben.

L'élaboration de la gamme Double Barrel de Jacob's Creek a été une entreprise complexe qui a demandé des années de perfectionnement. Après de nombreuses expérimentations, les vinificateurs ont découvert que les tonneaux de whisky et de whiskey offrent les meilleurs résultats pour ce qu'il cherchaient à obtenir. Le vin est élevé dans des tonneaux de vin, puis mis dans des fûts de vieillissement de whisk(e)y apportant un fini plus riche, plus profond et plus onctueux.

Couronnée de récompenses, la gamme Double Barrel anime l'esprit d'innovation et le savoir-faire de l'équipe de vinification de Jacob's Creek. Cette gamme comporte des shiraz, des cabernet sauvignon et shiraz cabernet.

