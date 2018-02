Spin Master poursuit Alpha Group pour violation du brevet protégeant ses jouets primés Bakugan







Spin Master Corp. (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com), une société de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants, poursuit en justice devant plusieurs juridictions les entités Alpha Group US, LLC et Alpha Animation and Toys Limited dont elle estime que la commercialisation du jouet Screechers Wild enfreint les brevets protégeant ses jouets Bakugan®, qui sont connus dans le monde entier.

Spin Master a déposé des brevets mondiaux pour protéger la fonction de transformation magnétique de ses jouets à succès et primés Bakugan. Dans le dossier de la procédure récemment engagée par Spin Master, il est allégué que la fonctionnalité de transformation des jouets Screechers Wild d'Alpha Group viole les brevets des jouets Bakugan de Spin Master.

Après avoir pris connaissance de la commercialisation des produits Screechers Wild, Spin Master a déposé une action en contrefaçon de brevet au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Spin Master a engagé des actions en cessation à l'encontre de la poursuite des ventes et sollicité des dommages et intérêts supplémentaires liés aux ventes en cours en dépit de la mise en demeure adressée par Spin Master à Alpha Group.

Spin Master a protégé activement sa propriété intellectuelle Bakugan en Chine, où des plaintes pour violation du brevet de sa technologie Bakugan ont été déposées à l'encontre de Guangzhou Lingdong Creative Culture Technology Co. Ltd pour la commercialisation de sa ligne de sphères transformables baptisée « Eonster Hunter ».

« Spin Master surveille activement les marchés à travers le monde et continuera de faire valoir et de protéger ses droits de propriété intellectuelle partout où elle les estime bafoués. Nous tenons à remercier par avance nos détaillants-partenaires qui veillent au respect de notre propriété intellectuelle et soutiennent les entreprises qui investissent dans une véritable innovation », a déclaré Ben Gadbois, président mondial et directeur de l'exploitation de Spin Master. Ronnen Harary, co-PDG de Spin Master, a ajouté : « Bakugan a été un phénomène mondial dans le monde du jouet. Nous avons toujours veillé à protéger notre technologie innovante de transformation dans les principaux territoires du monde. Nous avons déposé davantage de brevets afin de renforcer la protection de notre technologie Bakugan. Spin Master attend de ses concurrents qu'ils respectent sa propriété intellectuelle et prendra toutes les mesures nécessaires pour la protéger, si elle estime que ses droits sont bafoués. »

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com) est une société de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences de brevets et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement novateurs. Spin Master est renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Meccano® et les jouets de l'année 2017 Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2005, Spin Master a été nommée 92 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) par la Toy Industry Association (TIA) et a été récompensée 21 fois dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année (un meilleur palmarès que tous ses concurrents). À ce jour, Spin Master a produit six séries télévisées. On peut citer le succès en 2007 de Bakugan Battle Brawlers et celui de PAW Patrol, diffusé actuellement dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde. Spin Master emploie plus de 1 500 personnes dans le monde avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Viêt Nam et en Australie.

