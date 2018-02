Technologies D-BOX annonce une croissance de ses ventes de 53 % à son troisième trimestre







LONGUEUIL, Québec, 12 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de file novateur de la technologie de mouvement immersive, annonce aujourd'hui des revenus de 10,4 millions $ pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2017, en hausse de 53 % sur l'an dernier.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Revenus trimestriels en hausse de 53 % à 10 400 k$ comparativement au trimestre de l'an dernier.

Revenus récurrents en hausse de de 20 % pour le marché du divertissement.

Bénéfice net de 51 k$ pour le trimestre comparativement à une perte nette de 1 638 k$ pour la même période l'année dernière.

BAIIA ajusté* trimestriel de 1 114 k$ comparativement à (225) k$ pour le trimestre de l'an dernier.

Amélioration des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 5 292 k$ pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre 2017, passant de 4 819 k$ de flux de trésorerie utilisés l'an dernier à 473 k$ de flux de trésorerie générés cette année.

Données financières consolidées intermédiaires Pour le troisième trimestre clos le 31 décembre

(en milliers de CAD sauf pour les données par action) Troisième trimestre Neuf mois 2017 2016 2017 2016 Revenus 10 400 6 803 26 194 20 796 Bénéfice net (perte nette) 51 (1 638 ) (1 773 ) (3 178 ) BAIIA Ajusté* 1 114 (225 ) 1 667 (53 ) Bénéfice net (perte nette) de base et diluée par action 0,000 (0,009 ) (0,010 ) (0,018 ) Données du bilan consolidé Au 31 décembre 2017 Au 31 mars 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 798 8 867

* Se référer au tableau du rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (perte nette) à la page suivante et la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de D-BOX daté du 12 février 2018.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

D-BOX poursuit son expansion en Amérique Latine grâce à l'aménagement de 16 nouvelles salles en Argentine, au Brésil et pour une première fois au Honduras.



D-BOX a lancé en décembre la première expérience cinématographique en réalité virtuelle au cinéma Cineplex Scotiabank Theatre Ottawa.



D-BOX a collaboré avec le Cirque du Soleil et la NFL pour offrir une expérience NFL unique en son genre à Time Square, New York.

Commentant les résultats du trimestre, M. Claude Mc Master, président et chef de la direction de D?BOX, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la croissance de notre chiffre d'affaires de 53 % pour le dernier trimestre et de notre capacité à générer un fort BAIIA ajusté. Notre concentration sur la croissance continue de démontrer des résultats significatifs. »

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉGARD DU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

L'information financière à l'égard du troisième trimestre clos le 31 décembre 2017 devrait être lue en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités et le rapport de gestion de la société en date du 12 février 2018. Ces documents sont disponibles sur le site Internet www.sedar.com

PERSPECTIVES

D-BOX oeuvre dans deux marchés distincts : le marché du divertissement et le marché de la simulation et formation, ceux-ci ayant chacun leurs sous-marchés respectifs. À la lumière de ses activités de développement des affaires dans ces deux marchés, D?BOX anticipe que la tendance à long terme de ses revenus devrait se maintenir. La société poursuit la croissance de son empreinte commerciale afin d'augmenter ses revenus récurrents. Cette stratégie viendra solidifier la position de D?BOX dans certains sous-marchés spécifiques et facilitera la pénétration de nouveaux marchés.

L'expertise de D-BOX dans le domaine de la simulation immersive de mouvement, permet à celle-ci de bien se positionner dans ce nouveau marché en émergence. La compagnie développe activement de nouvelles applications pour la réalité virtuelle et d'autres marchés clés. De facto, D?BOX est bien positionnée pour devenir un acteur important dans l'industrie de la réalité virtuelle étant donné que sa technologie peut potentiellement réduire les symptômes de vertiges souvent associés aux mouvements dans ce genre d'expériences. D?BOX est particulièrement enthousiaste de faire partie de cette nouvelle tendance étant donné que le marché de la réalité virtuelle pourrait bientôt atteindre des milliards de dollars selon de nombreuses sources de l'industrie.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) **

L'objectif du BAIIA ajusté est d'évaluer la rentabilité et la capacité de D-BOX à générer de la trésorerie avec les activités d'exploitation. Il désigne le bénéfice net (la perte nette) avant les éléments sans effet sur la trésorerie, les frais de restructuration non récurrents, le gain ou la perte de change, les charges financières, les intérêts créditeurs et les impôts sur le résultat. Le tableau suivant explique le rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (à la perte nette).

Troisième trimestre clos le

31 décembre Neuf mois clos le

31 décembre 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net (perte nette) 51 (1 638 ) (1 773 ) (3 178 ) Amortissement des immobilisations corporelles 593 743 1 763 1 855 Amortissement des actifs incorporels 161 146 487 446 Amortissement des autres actifs 1 7 3 9 Radiation d'immobilisations corporelles ? 10 ? 10 Radiation d'actifs incorporels 52 ? 52 ? Charge au titre des paiements fondés sur les actions 70 32 206 94 Perte (gain) de change 52 (18 ) 266 (28 ) Frais de restructuration ? 370 257 398 Résultat financier (charges financières et intérêts créditeurs) 134 123 401 341 Impôts sur le résultat ? ? 5 ? BAIIA ajusté 1 114 (225 ) 1 667 (53 )

** Se référer à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société daté du 12 février 2018.



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit l'expérience de divertissement. Nous créons des expériences immersives hyperréalistes pour le secteur du divertissement en faisant bouger les spectateurs et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde entier.

MISE EN GARDE À L'ÉGARD D'ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société décline par ailleurs toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.

