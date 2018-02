Phoenix Tower International acquiert 215 sites de pylônes de télécommunications auprès de Digicel dans les Antilles françaises







BOCA RATON, Floride, 12 février 2018 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International ("PTI?"), par le biais de sa filiale Phoenix Tower FWI, S.A.S, annonce avoir achevé sa transaction avec Digicel Antilles françaises Guyane ("Digicel") pour acquérir les droits de propriété et de gestion liés à 215 sites de pylônes de télécommunications auprès de Digicel. Cette transaction, dernière en date, consolide la position de PTI en tant que première société de pylônes de la Caraïbe. Les termes de la transaction restent confidentiels entre les parties.

"PTI est enthousiaste de poursuivre sa collaboration étroite avec Digicel et a occupé une place unique pour exécuter cette transaction compte tenu de sa présence existante en République dominicaine et à Porto Rico. Les Antilles françaises présentent toutes les caractéristiques d'un marché d'infrastructure sans fil sain avec plusieurs opérateurs de télécommunications qui ont des besoins significatifs en dépenses d'investissement réseau et un environnement réglementaire stable", a déclaré Dagan Kasavana, président-directeur général de Phoenix Tower International.

Il a ajouté: "PTI a hâte de poursuivre sa collaboration avec Digicel et les autres opérateurs sur leurs développements de réseaux à travers la Caraïbe où PTI est bien placé pour réaliser des investissements dans les années à venir. En raison de notre stratégie d'investissement flexible et de notre plateforme d'exploitation robuste, nous sommes capables de nous associer efficacement avec des opérateurs mobiles multinationaux de façon véritablement unique. Cette transaction illustre davantage l'engagement de PTI pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs."

À propos de cette transaction, le PDG du Groupe Digicel, Colm Delves, a déclaré: "Nous sommes très heureux de nous associer avec PTI sur cette transaction dans les Antilles françaises, ayant fait de même à El Salvador. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de ce solide partenariat déjà établi entre Digicel et PTI."

Scotiabank est intervenu en tant qu'agent administratif et ING a participé en tant que teneur de livres sur le financement de l'acquisition. Choate Hall & Stewart LLP et Dentons Europe ont agi en tant que conseillers juridiques de PTI. Orrick et Mayer Brown ont été les conseillers juridiques de Digicel.

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International ("PTI") détient et exploite plus de 2100 pylônes et autres infrastructures sans fil et sites connexes au Costa Rica, au Panama, à El Salvador, en République dominicaine, aux Antilles françaises, en Colombie, au Pérou et aux États-Unis, y compris à Porto Rico.

PTI a été fondé en 2013 avec comme objectif d'être le premier fournisseur de sites aux opérateurs sans fil du continent américain dans les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI sont notamment des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities ainsi que divers membres de l'équipe de direction. Le siège social de la société est situé à Boca Raton, en Floride. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.phoenixintnl.com.

À propos de Digicel

Le Groupe Digicel est un fournisseur de communication totale et de divertissement qui exerce ses activités dans 33 marchés dans la Caraïbe, l'Amérique centrale et l'Asie-Pacifique. Après 16 ans d'activité, l'investissement total à ce jour s'élève à plus de 5 milliards USD dans le monde. La société est réputée pour l'excellence de ses services en matière de valeur, de service et de réseau.

